Freundeskreis von Radio Vatikan: Schon 15.000 Sterbebildchen versendet

Mehr als 15.000 Sterbebildchen von Papst Franziskus hat unser Freundeskreis mittlerweile in alle Welt versendet, darunter auch an Hörer aus Japan und den USA – und neben den weiteren Anfragen, die immer noch für die Gedenkbilder eintrudeln, interessieren sich die Menschen auch für Bilder von Leo XIV., der am 8. Mai 2025 aus dem Konklave als Papst hervorging.

Nachdem der Tod von Papst Franziskus bekannt geworden war, freuten sich viele unserer Hörer, ein Gedenkbild des ersten argentinischen Papstes oder unsere CDs zu seinem Pontifikat zu erhalten. Nach der Wahl seines Nachfolgers Leo XIV. warten viele nun auch schon gespannt auf die ersten Bildchen mit dem Wappen des neuen Papstes und den ersten offiziellen Aufnahmen. Die Freunde von Radio Vatikan, ein eingetragener Verein mit Sitz in Memmingen, unterstützen uns seit vielen Jahren mit verschiedenen Diensten für unsere Hörer- und Leserschaft und leisten insbesondere derzeit teils stundenlange Nachtarbeit, um allen Anfragen nachzukommen. Wir haben mit Marco Chwalek vom Vorstand des Vereins gesprochen.

Post aus den USA

Radio Vatikan: Es gibt ja eine unglaubliche Resonanz auf das Angebot, hättet ihr damit gerechnet?

Marco Chwalek vom Vorstand der Freunde von Radio Vatikan: „Also damit hätten wir echt nicht gerechnet. Wir machen ja oft so Versandaktionen, bei denen wir den Hörerinnen und Hörern was zuschicken, Bildchen, Postkarten, auch Zeitungen. Aber so viele Anfragen wie dieses Mal - das hatte ich noch nicht. Jetzt sind mittlerweile 15.000 Bilder raus und meine Finger tun weh vom Zukleben der ganzen Umschläge.

Radio Vatikan: Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, die Gedenkbilder von Papst Franziskus anzubieten?

Marco Chwalek: „Das ist ein Service von uns. Das machen wir ja regelmäßig bei wichtigen Ereignissen, entweder beim Tod des Papstes oder bei einer Papstwahl oder auch zwischendurch, beispielsweise zum Heiligen Jahr, dass wir immer alles Mögliche anbieten an Postkarten und Bildchen. Und das stellen wir den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung und bitten um eine kleine Spende, damit wir dann eure Arbeit in Rom unterstützen können.“

Nachtschicht zum Briefeversand

Radio Vatikan: Was habt ihr sonst noch im Sortiment?

Marco Chwalek: „Also wir haben Bildchen, Sterbebildchen von Papst Franziskus, und wir haben auch jetzt schon auf dem Postweg zu uns Postkarten vom Grab von Papst Franziskus. Außerdem haben wir die Sonderausgabe der Vatikanzeitung L’Osservatore Romano, die zum Tod von Papst Franziskus gedruckt wurde. Und tatsächlich kommen auch schon heute die Zeitungen zur Papstwahl von Papst Leo an, im Lauf der Woche sollen dann auch die ersten Bildchen kommen von Papst Leo XIV.. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Restexemplare von Bildchen, darunter auch die Sterbebildchen von Papst Benedikt.“

Auch in Japan haben wir Hörer

Radio Vatikan: Ihr vom Verein der Freunde von Radio Vatikan unterstützt uns in der Redaktion ehrenamtlich und gerade ja auch nachts mit dem unermüdlichen Versand der Briefe. Dafür jetzt erst einmal ein dickes Dankeschön. Wie kann man sich eure Arbeit denn genau vorstellen?

Marco Chwalek: „Wir sorgen dafür, dass ihr ein bisschen bekannter werdet! Wir sammeln ja sozusagen das ganze Jahr Spenden durch den Versand von CDs und Bildchen und anderen Dingen und davon produzieren wir Werbematerial, was wir dann durch die Republik verschicken. Aber wir haben auch alle zwei Jahre auf dem Katholikentag einen Stand von Radio Vatikan. Dort verteilen wir alles Mögliche an Materialien, Postkarten, Kugelschreiber, Schlüsselbänder, einfach damit Radio Vatikan bekannter wird und damit immer mehr Leute euch hören können.“

Radio Vatikan: Aber ihr freut euch natürlich auch über neue Mitglieder, die sich einbringen wollen. Radio Vatikan: Was muss man denn machen, um Mitglied zu werden?

Marco Chwalek: „Das ist ganz einfach, einfach eine Mail schreiben an vorstand@radiovatikan.de, und dann wird man von uns in ein Verzeichnis aufgenommen und wird damit Mitglied der Freunde von Radio Vatikan!“

Die Fragen stellte Christine Seuss. Marco Chwalek arbeitet in der Abteilung Kommunikation des Erzbistums Hamburg und ist seit 1999 Vereinsmitglied.

Das Sterbebildchen von Franziskus

Wie können Sie Bildchen und Vatikanzeitungen bestellen?

Schicken Sie doch bitte einen frankierten und an Sie selbst adressierten Rückumschlag an:

Radio Vatikan

Olbarg 2

D-24145 Kiel.

WICHTIG: Bitte schreiben Sie genau dazu, welche Artikel Sie erhalten möchten (Bild des neuen Papstes Leo XIV., Sterbebildchen für Franziskus, Vatikanzeitung zum Tod von Franziskus und zur Wahl seines Nachfolgers...). Bis zu 3 Karten den Rückumschlag bitte mit 95-Cent-, für größere Mengen mit 180-Cent-Briefmarke freimachen. Unsere Freunde aus Österreich und der Schweiz sind allerdings gebeten, KEINE Briefmarken auf den Rückumschlag zu kleben, sondern lieber eine Spende für den Verein beizulegen, die nicht nur die Produktionskosten, sondern auch das Rückporto berücksichtigt.

Grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine Spende, die der Arbeit von Radio Vatikan zugutekommt, und sagen Ihnen schon einmal ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“

Bei Fragen können Sie unseren Verein unter cd@radiovatikan.de erreichen. Bestellungen können auf diesem Weg allerdings nicht entgegen genommen werden.

Foto und Wappen von Leo XIV.

