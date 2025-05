Willkommen im Übertragungs-Studio - Warten auf Rauchzeichen

Seit dem Beginn des Konklaves am Mittwochabend übertragen wir per Livestream den Blick auf den Schornstein, der über der sixtinischen Kapelle angebracht wurde, um über den Ausgang des Konklaves, der Papstwahl, die abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfindet, zu informieren. Wie das Warten auf die Rauchzeichen in unserem Übertragungs-Studio ist und weitere Infos zum Konklave in unserem Kollegengespräch.

In Co-Moderation berichten wir seit dem Konklave-Beginn am Mittwochabend in unserem Spezial zur Papstwahl im Livestream über die Rauchzeichen, die aus der sixtinischen Kapelle kommen und darüber informieren, ob ein Papst gewählt wurde - weißer Rauch - oder nicht - schwarzer Rauch. Am Mittwochabend und am Donnerstagvormittag war unsre Kollegin Stefanie Stahlhofen jeweils mit im Übertragungs-Studio.

Diesen Donnerstagvormittag gab es das zweite Rauchzeichen, kurz vor zwölf Uhr kam schwarzer Rauch - wie habt ihr diesen Moment im Studio erlebt?

Ich war persönlich etwas überrascht, als der schwarze Rauch dann kam - wir hatten auch gerade noch einen Einspieler laufen mit Stimmen vom Platz, den wir dann unterbrochen haben. Der genaue Zeitpunkt des Rauchzeichens lässt sich ja nicht hervorsagen- auch wenn es natürlich Zeitfenster gibt. Aber am Mittwochabend hat es zum Beispiel wirklich lange gedauert, da waren wir ab 18 Uhr auf Sendung und 3 Stunden später, um 21 Uhr kam erst das Rauchzeichen, mit dem man doch eher etwa eine Stunde früher gerechnet hatte. Heute waren wir etwa halb so lange auf Sendung, als das Rauchzeichen kam. Beim Konklave 2005 war am ersten Abend um 20.05 Uhr, beim Konklave 2013 um 19.42 Uhr schwarzer Rauch zu sehen gewesen. Das hat am Mittwochabend deutlich länger gedauert. Es gibt aber diesmal auch mehr Papstwähler im Konklave als bei den beiden davor - 133 - sind es diesmal, während 2005 und 2013 115 Kardinäle am Konklave teilnahmen. Es sind auch viele Kardinäle dabei, für die es das erste Konklave ist. Und wir wissen ja auch alle nicht, was genau hinter den verschlossenen Türen der Sixtinischen Kapelle vor sich geht, auch wenn die Wahlordnung Universi Dominici Gregis vieles genau regelt und man sich daher den Ablauf vorstellen kann.

Jetzt hatten wir schon zwei Mal schwarzen Rauch, wie lange kann das so weitergehen? Ist das auch geregelt?

Ja, es gibt ganz genaue Vorgaben. Am Mittwochabend gab es nur einen Wahlgang - der übrigens auch hätte verschoben werden können. Das war aber dann doch nicht der Fall, es gab ja schwarzen Rauch dann um 21 Uhr. Also wurde gewählt. Ab jetzt finden in der Regel an jedem Konklave-Tag vier Wahlgänge statt, zwei am Vormittag, zwei am Nachmittag. Wenn im jeweils ersten kein Papst gewählt wird, also nicht die erforderlichen 89 Stimmen für eine Person abgegeben werden, werden die Stimmzettel beider Wahlgänge zusammen verbrannt. Wenn drei volle Tage hintereinander kein weißer Rauch aufsteigt, gibt es eine Konklave-Pause, das wäre in unserem Fall der Sonntag. Einen Tag lang sollen die Kardinäle dann innehalten, beten und untereinander Gespräche führen. Danach gilt dann, dass es nach sieben Wahlgängen einen weiteren Tag des Nachdenkens gibt.

Wie wird sichergestellt, dass die Rauchfarbe eindeutig ist?

Damit die Farbe eindeutig ist, werden chemische Substanzen beigemischt. Um schwarzen Rauch zu erzeugen, werden dem Papier Gemische beigegeben, die dichten, dunklen Rauch erzeugen. Laut Vatikan wird für schwarzen Rauch seit dem Jahr seit 2005 Kaliumperchlorat (KClO) – ein Oxidationsmittel verwendet, ein polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff, mit dem Namen Anthracen (C₁₄H₁₀) , der dichten Rauch erzeugen soll. Und auch Schwefel (S) wird für die dunkle Rauchentwicklung genutzt. Die Rauchwolke ist dann 6:30 zu sehen. Für weißen Rauc, die „fumata bianca" werden Substanzen beigegeben, die eine helle Rauchfahne erzeugen: Das Oxidationsmittel Kaliumchlorat (KClO₃), außerdem Lactose - Milchzucker, also ein organisches Material, das beim Verbrennen hellen Rauch erzeugt, und dann noch Kolophonium (Baumharz), der mit dem Oxidationsmittel feinen weißen Rauch erzeugt.

Am Donnerstagvormittag kam erst schwarzer Rauch, nach einiger Zeit war aber dann auf einmal weißer Rauch zu sehen...

Das stimmt, da war das Bild der Übertragung immer noch auf den Schornstein gerichtet, und es rauchte wohl noch etwas nach ohne Chemikalien. Der Rauch war aber deutlich schwächer, und es haben ja auch nicht die Glocken geläutet - beziehungsweise nur das Mittagsgeleut um zwölf Uhr. Bei einer erfolgreichen Papstwahl signailsiert diese nämlich nicht nur weißer Rauch, sondern auch anhaltendes Glockengeläut. Wir richten daher alle unseren Blick weiter gespannt auf den Schornstein, heute Nachmittag ab 17.05 Uhr übertragen wir wieder live.

