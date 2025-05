Vorschau: Unsere nächsten Radio-Akademien

Sie gehören zu unseren beliebtesten Sendungen: Die „Radio-Akademien“ vom Sonntagabend bieten die Chance, ein interessantes Thema auch mal zu vertiefen. Und man kann sie bei uns auf CD bestellen. Hier lesen Sie, was wir in den nächsten Monaten planen. Die Vorschau wurde gegenüber einer früheren Ankündigung von Ende Februar aktualisiert...

Juni: Der neue Papst Leo XIV.

Seine Wahl zum Bischof von Rom am 8. Mai hat viele Menschen überrascht: Kaum jemand hatte den freundlichen US-Amerikaner, der lange Jahre als Missionar und Bischof in Peru verbracht hat, auf dem Zettel. Unsere Radio-Akademie von Christine Seuss zeichnet die aufregenden Tage der Papstwahl nach und dokumentiert die ersten Tage von Leo XIV. in seinem neuen Amt.

Vatikanischer Poststempel zur Erinnerung an das Konzil von Nizäa

Juli: 1.700 Jahre Konzil von Nizäa

Im Mai 325 trommelte Kaiser Konstantin – ein Jahr nachdem er zum alleinigen Herrscher des römischen Reichs geworden war – mehr als 200 Bischöfe und Kleriker zu einem Konzil in der Nähe des heutigen Istanbul zusammen. Es war das erste globale („ökumenische“) Konzil und sollte vor allem einen heftigen Streit über die göttliche Natur Jesu Christi beilegen. Ergebnis: das erste große Glaubensbekenntnis der Christenheit, das unter - nicht immer sanftem - Druck des Kaisers zustande kam. Der orthodoxe Theologe Stefanos Athanasiou von der LMU München erklärt uns, welche Bedeutung Nizäa noch heute für die Christenheit hat.

Die sterblichen Überreste des hl. Augustinus ruhen im norditalienischen Pavia

August: Der hl. Augustinus

Die Tatsache, dass die Kardinäle im Konklave einen Augustiner ins Petrusamt gewählt haben, weckt neues Interesse für den heiligen Kirchenvater aus Hippo. Kaum eine Figur der Antike tritt uns so lebendig entgegen wie Augustinus, dessen Fest die Kirche am 28. August begeht. Eine Spurensuche von Mario Galgano.

Roboter in Peking (ANSA)

September: Künstliche Intelligenz – Chance oder Gefahr?

Überflügeln uns Computer bald im Denken? Geht das Zwischenmenschliche verloren, wenn alles nur noch von Algorithmen bestimmt wird? Die Kirche beäugt die Fortschritte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz mit Argusaugen. Auf der einen Seite sieht sie die Chancen, die sich etwa aus Innovationen in den Bereichen Medizin und Gesundheitsfürsorge ergeben. Aber wie lässt sich verhindern, dass KI die öffentliche Meinung, Verbraucherentscheidungen oder Wahlen manipuliert...?

Oktober: Jesus ist Gott der Sohn

Jesus Christus war nicht einfach nur ein vorbildlicher Mensch, sondern er ist „wirklich Gott“ und der „gekommene Erlöser“. Das betont der deutsche Priester und Theologe Karl-Heinz Menke. Der Glaube an Jesus als den Gottessohn sei auch heute von Belang: „Durch ihn ist Gott selbst dahin gekommen, wo die Verlorenheit des Menschen ist“. In unserem ausführlichen Gespräch betont Menke: „Er ist jetzt schon mein Himmel, er ist meine Brücke zum Vater. Er ist der Christus – andernfalls wäre er für mich uninteressant!“

