Kardinal Parolin im Gespräch mit Journalisten

Parolin: „Wir hoffen auf Frieden“ in der Ukraine - Nizäa könnte „erste Papstreise“ sein

Die geplanten Gespräche in Istanbul über die Situation in der Ukraine sollten ein ernsthafter Ausgangspunkt sein, „um den Krieg zu beenden.“ Das sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an diesem Mittwoch am Rande eines Kongresses zur Ukraine an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.

Die geplanten Gespräche in Istanbul über die Situation in der Ukraine sollten ein ernsthafter Ausgangspunkt sein, „um den Krieg zu beenden." Das sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an diesem Mittwoch am Rande eines Kongresses zur Ukraine an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er versicherte, dass der Mechanismus für die Rückführung der ukrainischen Kinder „aktiv" sei. Zu Papst Leo XIV. sagte er, dieser sei „ein Mann des Friedens". Mögliche Papstreise nach Nicäa Parolin zeigte sich außerdem offen dafür, dass die erste Auslandsreise des Papstes nach Nizäa führen könnte. Der Anlass sei der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa – ein bedeutendes Ereignis für die Ökumene. Eine Reise von Papst Franziskus war vor dessen Erkrankung geplant gewesen. (vaticannews – bp)