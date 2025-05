Gestern noch Kardinal Prevost - heute Papst Leo XIV.

Vatikansprecher: Erste Papstworte „friedlich und entwaffnend“

Bereits am morgigen Freitag wird Leo XIV. eine Messe mit den Kardinälen feiern, die ihn gewählt haben. Das kündigte Pressesprecher Matteo Bruni am Abend der Papstwahl an. Seine Namenswahl sei ein „klarer Verweis auf Männer und Frauen und ihre Arbeit, auch in Zeiten der Künstlichen Intelligenz“, hob Bruni hervor. Der letzte Namensträger Leo unter den Päpsten, Leo XIII., ist vor allem durch seine Sozialenzyklika Rerum Novarum bekannt.

Lesen Sie auch 08/05/2025 Papst Leo XIV: Der Friede sei mit euch! „Der Friede sei mit euch allen!“ Um 19:23 Uhr ist der neue Papst, Leo XIV., auf die Mittelloggia des Petersdoms getreten. Der Friedensgruß des auferstandenen Christus solle die ... Der Pressesprecher des Vatikans traf noch am Abend der Papstwahl im Pressesaal die akkreditierten Journalisten. Dabei erinnerte er daran, dass die Namenswahl des neuen Papstes ein klarer Hinweis auf Leo XIII. sei, den Verfasser der Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ aus dem Jahr 1891, die der „modernen Soziallehre der Kirche“ zugrundeliege. Der neue Papst verweise somit „eindeutig und nicht zufällig auf Männer und Frauen und ihre Arbeit, auch in Zeite der Künstlichen Intelligenz“, so Bruni. Die ersten Worte des neuen Pontifex seien diejenigen Jesu nach Ostern gewesen, „friedliche, entwaffnende“ Worte: „Der Papst sprach zu uns vom Dialog. Sein Segen erinnerte an die Worte von Papst Franziskus am Ostersonntag. Gott liebt uns alle, und das Böse wird nicht siegen.“ Morgen Messe, Regina Coeli am Sonntag, Audienz am Montag Die erste Messe werde der neue Papst mit den Kardinälen um 11.00 Uhr am Freitag feiern, so Bruni weiter. Am Sonntag um Punkt 12 Uhr werde Leo XIV. auch das Regina Coeli von der zentralen Loggia des Petersdoms aus beten, während er am Montag um 10.00 Uhr die Medienschaffenden in der Audienzhalle treffen werde. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar über die üblichen Kanäle und Partnersender: + auf dem Vatican News Portal (www.vaticannews.va) + Auf den YouTube-Kanälen von Radio Vatikan + Auf den Webradios von Radio Vatikan + Auf Facebook Live (vatican news - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.