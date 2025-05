Grech: „Synodaler Prozess geht weiter“

Der synodale Prozess der katholischen Kirche wird auch im neuen Pontifikat von Papst Leo XIV. weitergehen. Davon ist Kardinal Mario Grech überzeugt.

Der neue Papst habe sich schon in seinen ersten Stellungnahmen nach seiner Wahl eindeutig zum Prozess bekannt, so der Verantwortliche des vatikanischen Synoden-Sekretariats bei einer Ansprache vor Ordensoberen in Rom. „Leo XIV. ermutigt uns, auf dem Weg der Synodalität voranzugehen“, so Grech.

Grech ließ auch erkennen, dass er fest damit rechnet, dass die noch von Papst Franziskus kurz vor seinem Tod angekündigte „Kirchliche Versammlung“ im Herbst 2028 stattfinden wird. Derzeit laufe der Prozess der Umsetzung des auf der Weltsynode im Herbst 2024 Beschlossenen.

Wenn Konzilsentscheidungen ins Nichts fallen

Der aus Malta stammende Kardinal mahnte: „In der Kirchengeschichte sind viele Entscheidungen von Konzilien oder Päpsten ins Nichts gefallen, weil es keinen Rezeptionsprozess durch das Volk Gottes gab“. Das zeige, wie wichtig die derzeitige Aufnahme- und Umsetzungsphase sei.

