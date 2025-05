Konklave: Ein Zeitplan

Um wieviel Uhr ist jeweils mit Rauchzeichen aus der Sixtinischen Kapelle zu rechnen? Auf diese Frage antwortet ein ungefährer Konklave-Zeitplan, der jetzt publiziert wurde.

Am Mittwoch um 10 Uhr feiern die Kardinäle in St. Peter eine Messe für den zu wählenden Papst. Um 16.30 Uhr ziehen die 133 wahlberechtigten Kardinäle dann von der Paulinischen Kapelle des Apostolischen Palastes in die Sixtinische Kapelle ein, zum Konklave. Schon am Abend kommt es zu einem ersten Wahlgang – mit Rauchzeichen.

Morgens und nachmittags jeweils zwei Wahlgänge in der Sixtina

Von Donnerstag an sieht das Konklave-Programm zumindest an den Wahltagen folgendermaßen aus. Gegen 7.45 Uhr brechen die wahlberechtigten Kardinäle von ihren Unterkünften zum Apostolischen Palast auf. Um 8.15 Uhr feiern sie die Messe in der Paulinischen Kapelle; um 9.15 Uhr dann der erste Wahlgang des Tages in der Sixtina sowie gegebenenfalls direkt im Anschluss daran ein zweiter Wahlgang. Rauchzeichen sind nach 10.30 Uhr und nach 12 Uhr möglich. Um 12.30 Uhr kehren die Wähler zum Essen zurück nach Santa Marta.

Am Nachmittag eines Wahltags geht es um 16.30 Uhr weiter mit dem Wählen in der Sixtinischen Kapelle. Erneut folgen gegebenenfalls zwei Wahlgänge direkt aufeinander; mögliche Rauchzeichen kann es nach 17.30 Uhr und gegen 19 Uhr geben. Abends nach den Wahlgängen beten die wahlberechtigten Kardinäle die Vesper in der Sixtina; um 19.30 Uhr kehren sie zurück nach Santa Marta.

(vatican news – sk)