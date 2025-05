Rom ist bereit für das Konklave: Sicherheitsplan

Polizei auf der Via della Conciliazione (AFP or licensors)

Während alle gespannt auf den neuen Papst warten und bei weißem Rauch vom Schornstein der Sixtinischen Kapelle warten, steht die Stadt vor einer logistischen und sicherheitspolitischen Großaufgabe. Über 4.000 Einsatzkräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf des Konklaves sorgen.

Gianmarco Murroni und Mario Galgano - Vatikanstadt

Zehntausende Pilger werden auf dem Petersplatz und in den umliegenden Straßen erwartet, um die Wahl des neuen Pontifex mitzuerleben. Die römische Präfektur (örtliche Vertretung der Zentralregierung, Anm. d. Red.) reagiert mit einem ausgeklügelten Sicherheitsplan, der an das Modell der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus anknüpft.

„Wir setzen auf verstärkte Kontrollen, Durchlassstellen und flexible Einsätze – vor allem für den Moment der weißen Rauchfahne, wenn traditionell in kürzester Zeit große Menschenmengen auf den Petersplatz strömen“, erklärt Roms Präfekt Lamberto Giannini gegenüber den Vatikanmedien. Bereits im Vorfeld seien verstärkte Maßnahmen rund um den Vatikan vorgesehen, um die zu erwartenden Menschenströme sicher zu lenken.

Dichter Sicherheitskalender

Doch das Konklave ist nur ein Baustein in einem ohnehin dichten Sicherheitskalender: Auch im Hinblick auf das seit einigen Monaten laufende Heilige Jahr 2025 wurde die Sicherheitsstruktur Roms bereits erheblich gestärkt. „Das internationale Umfeld ist angespannt – mit weltweiten Konflikten, die Papst Franziskus stets zum Thema gemacht hat. Wir müssen daher besonders achtsam sein“, betont Giannini.

Ein zentrales Ziel sei es, ein tragfähiges Sicherheitsmodell für zukünftige Großereignisse zu etablieren. „Rom stand bei den Begräbnisfeierlichkeiten für Papst Franziskus bereits im globalen Fokus. Zahlreiche Staats- und Regierungsdelegationen waren anwesend. Wir müssen von diesem Standard ausgehen und ihn weiterentwickeln – dabei aber nicht vergessen, dass es auch um einen Moment des Glaubens und der Feierlichkeit geht“, so Giannini. „Wir wollen Sicherheit schaffen, aber auch Raum für innere Ruhe.“

Über 4.000 Sicherheitsleute

Um dieses Gleichgewicht zu gewährleisten, wird die Stadt über 4.000 Sicherheitskräfte mobilisieren – darunter Polizei, Militär, Feuerwehr, Sanitätsdienste, Freiwillige, Zivilschutz und das Rote Kreuz. Die Abstimmung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, der ebenfalls dem Sicherheitskomitee der Stadt beiwohnt.

Auch an die römische Bevölkerung wurde gedacht. „Wir versuchen, den Alltag der Bürger so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Falls nötig, werden wir den öffentlichen Nahverkehr verstärken oder die Fahrpläne anpassen, um den Zugang zu den Feierlichkeiten zu erleichtern“, sagt der Präfekt. Gleichzeitig appelliert er an das Verständnis der Römerinnen und Römer: „Diese Stadt hat eine außergewöhnliche Widerstandskraft. Ihre Bürger wissen, wann es um historische Momente geht – sie sind dann besonders kooperativ.“

Die Stimmung in der Hauptstadt sei geprägt von Erwartung und Ernsthaftigkeit, so Giannini. Er selbst sieht seine Rolle mit großer Verantwortung: „Ich bin zutiefst geehrt, in einem so geschichtsträchtigen Moment als Präfekt wirken zu dürfen – für die Stadt, das Land und den katholischen Glauben. Ich bin überzeugt, dass Rom dieser Aufgabe gewachsen ist.“

(vatican news)