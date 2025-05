Italienischer Bioethiker neuer Präsident der Lebens-Akademie

Papst Leo XIV. hat den italienischen Bioethiker und Moraltheologen Renzo Pegoraro zum neuen Präsidenten der Päpstlichen Akademie für das Leben ernannt. Der italienische Priester war bis dahin Kanzler der Vatikaneinrichtung.

Pegoraro, der 1959 im italienischen Padua geboren wurde und seit 1989 Priester ist, folgt in dem Amt dem italienischen Erzbischof Vincenzo Paglia nach, der diesen Montag sein altersbedingtes Ausscheiden bekanntgab. Paglia war am 21. April 80 Jahre alt geworden.

Mediziner, Moraltheologe, Bioethiker

Der neue Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben ist in Medizin, Moraltheologie und Bioethik ausgebildet. Nach Abschluss seines Studiums der Medizin und Chirurgie erwarb er 1990 ein Lizenziat in Moraltheologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und ein Postgraduierten-Diplom in Bioethik an der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen.

Pegoraro war Generalsekretär der Lanza-Stiftung in Padua und Professor für Bioethik an der Theologischen Fakultät von Triveneto. Seit 2000 ist er Professor für Pflegeethik am Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom.

Von 2010 bis 2013 war er Präsident der „European Association of Centres of Medical Ethics“ (EACME). Seit September 2011 war er der Kanzler der Päpstlichen Akademie für das Leben. Pegoraro hat mehrere Bücher, Artikel und Aufsätze veröffentlicht.

Thinktank zu Fragen der Bioethik, KI und Ökologie

Die Päpstliche Akademie für das Leben ist ein aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von allen Kontinenten bestehender Thinktank des Papstes zu bioethischen Fragen. Unter Paglias Leitung hatte sich ihr Themenspektrum auf Fragen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Ökologie erweitert.

Der aus dem Umfeld der Gemeinschaft Sant'Egidio kommende bisherige Präsident Vincenzo Paglia leitete von 2012 bis 2016 den Päpstlichen Familienrat. Nach dessen Auflösung hatte ihn Papst Franziskus zum Präsidenten der Akademie für das Leben sowie zum Großkanzler des „Päpstlichen Instituts Johannes Paul II. für Studien zu Ehe und Familie“ gemacht. Für letztere Funktion berief der neue Papst Leo XIV. bereits am 19. Mai den Kardinalvikar für Rom, Baldassare Reina, zum Nachfolger Paglias.

