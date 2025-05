Vatikanische Fußballmannschaft spielt für kranke Kinder

An diesem Wochenende steht nicht nur der Fußball im Zentrum, sondern auch die Solidarität: Die „Rappresentativa del Vaticano“ nimmt am Benefizturnier im norditalienischen Alba teil. Ziel: Spenden sammeln für kranke Kinder im Krankenhaus von Verduno. Derweil geht die vatikanische Fußballmeisterschaft nach der Sedisvakanz- und Konklave-Pause weiter.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Im Herzen des Piemont, auf dem Sportgelände Renzo Saglietti im Ortsteil Mussotto von Alba, wird am Samstag, dem 24. Mai, ab 15 Uhr der Ball für den guten Zweck rollen. Bereits zum vierten Mal veranstalten Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini und Vincenzo Pizzonia das Projekt Regala un sorriso („Schenk ein Lächeln“) – eine wohltätige Initiative zugunsten des Kinder- und Mutterkrankenhauses Michele e Pietro Ferrero in Verduno.

Die Einnahmen der Veranstaltung werden in moderne medizinische Geräte und in die Aus- und Weiterbildung des Personals investiert. Damit soll die Qualität der Versorgung verbessert und der Bedarf an Fernverlegungen reduziert werden – medizinische Hilfe „bei Null Kilometer“. Ein Beispiel ist ein neues Gerät zur frühzeitigen und schnellen Behandlung von Neugeborenen-Gelbsucht.

Das sportliche Highlight ist das Quadrangolare del sorriso, ein Freundschaftsturnier mit vier Mannschaften: dem Team Enrico Chiesa mit ehemaligen Fußballstars, der Auswahl der vatikanischen Nationalmannschaft (Sport in Vaticano), der Belegschaft der ASL CN2 und dem Gastgeberteam Regala un sorriso.

Daneben gibt es ein Kinderturnier, Auftritte der Cheerleadergruppe Titans und der Fahnenschwenker Terre Sabaude – ein Fest für die ganze Familie.

Doch das Wochenende hat mehr zu bieten: Am Sonntag, dem 25. Mai, findet um 9 Uhr eine Heilige Messe im Krankenhaus von Verduno statt – auch hier ist die vatikanische Mannschaft anwesend. Anschließend erfolgt die feierliche Übergabe eines Spendenschecks, begleitet von einem inklusiven Konzert der Gruppe Crome in movimento.

„Jede helfende Geste ist kostbar und kann ein Lächeln auf das Gesicht eines kranken Kindes zaubern“, erklären die Organisatoren. „Wir danken allen, die mithelfen, diesen Traum zu verwirklichen.“ Und sie erinnern daran: Das Projekt endet nicht am Wochenende – die 2025er-Ausgabe von Regala un sorriso läuft bis Weihnachten mit weiteren Veranstaltungen weiter.

Vatikanische Fußball-Liga geht weiter

Der „Campionato di Calcio S.C.V. 2025“ - also die vatikanische Fußballmeisterschaft - läuft wieder. Die Mitarbeiter des Heiligen Stuhls und des Vatikans haben weiter die Möglichkeit, auf dem grünen Rasen gegeneinander anzutreten.

Am Montag, dem 19. Mai 2025, fand der 6. Spieltag der Meisterschaft statt, der einige spannende Ergebnisse hervorbrachte. Das Team des „Sixtina-Chors“ unterlag der „Vatikan-Apotheke“ mit 4:6. Die Mannschaft „PACAO“ musste sich dem „Vatikan-Archiv“ mit 3:7 geschlagen geben. Erfolgreich war hingegen das Team der „Vatikanischen Museen“, das „Collegio Urbano“ mit 5:2 besiegte. Im letzten Spiel des Tages setzte sich „Associazione Santi Pietro e Paolo“ knapp mit 2:1 gegen „DIRSECO“ durch.

Die aktuelle Tabelle nach dem 6. Spieltag verspricht weiterhin eine packende Saison. „ARCHIVIO CALCIO“ führt die Gesamtwertung mit 15 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von 32 an. Dicht gefolgt von „ASS SS PIETRO E PAOLO“ mit 12 Punkten und 30 Toren. Die „MUSEI VATICANI“ belegen den dritten Platz mit 10 Punkten, während die „FARMACIA VATICANA“ mit 9 Punkten auf dem vierten Rang liegt. „DIRSECO“ und „PACAO“ folgen mit jeweils 9 und 7 Punkten. Die unteren Plätze belegen „COLLEGIO URBANO“ und „CORO CAPPELLA SISTINA“ mit 6 bzw. 3 Punkten.

Besondere Regeln gelten bei Punktegleichheit: Hier zählen zunächst die direkten Begegnungen, dann die Tordifferenz im gesamten Wettbewerb, die höhere Anzahl erzielter Tore und schliesslich die bessere Platzierung in der Disziplinarwertung. Apropos Disziplinarwertung: Hier führt „ASS SS PIETRO E PAOLO“ mit null Strafpunkten, gefolgt von „ARCHIVIO CALCIO“ (1 Punkt) und „COLLEGIO URBANO“ (1 Punkt). Überraschenderweise liegt „PACAO“ mit 64 Strafpunkten weit abgeschlagen am Ende dieser Wertung.

Der nächste Spieltag, der 7. Spieltag, steht bereits am Montag, dem 26. Mai 2025, auf dem Programm. Um 20:00 Uhr trifft die „FARMACIA VATICANA“ auf „PACAO“ und „COLL. URBANO“ spielt gegen „DIRSECO“. Um 21:00 Uhr begegnen sich „ARCHIVIO“ und die „MUSEI VATICANI“, während „ASS SS PIETRO E PAOLO“ gegen „CORO CAPP. SISTINA“ antritt.

Die vatikanische Fußball-Liga ist mehr als nur ein sportliches Ereignis; sie ist ein Ausdruck der Gemeinschaft und des Zusammenhalts unter den im Vatikan tätigen Personen. Während die Weltöffentlichkeit gespannt auf die politischen und theologischen Entwicklungen im kleinsten Staat der Welt blickt, zeigt der Fußball, dass auch hier der Alltag von Teamgeist und sportlichem Wettbewerb geprägt ist.

