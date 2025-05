Heilig-Jahr-Feier der Familien und Großeltern: Mehr als 60.000 Gläubige erwartet

Das noch von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Hoffnung ist reich an Veranstaltungen, die bestimmten Themen und Gruppen gewidmet sind. Wie aus der diesen Dienstag vom Dikasterium für die Evangelisierung herausgegebenen Pressemitteilung hervorgeht, werden zu der Großveranstaltung für Kinder, Familien, Großeltern und Senioren am kommenden Wochenende in Rom mehr als 60.000 Gläubige erwartet.

Von Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni 2025, findet in Rom die Heilig-Jahr-Feier statt, die Familien, Kindern, Großeltern und Senioren gewidmet ist. Drei Tage voller Veranstaltungen, Momenten des Gebets, der Besinnung, des Feierns und des Miteinanders. Zu dem Heilig-Jahr-Event werden über 60.000 Gläubige in Rom erwartet.



Teilnehmer aus 120 Ländern

Wie aus der Pressemitteilung des mit der Organisation betrauten vatikanischen Dikasteriums für die Evangelisierung hervorgeht, kommen die Teilnehmer aus 120 Ländern, besonders zahlreich aus Italien, Spanien, den USA, Polen und Portugal. Auch Pilger aus Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Mexiko, Großbritannien, der Schweiz, Deutschland, Kanada, Rumänien, den Philippinen und Chile werden erwartet.



Mit dabei sind auch zahlreiche Diözesen, kirchliche Bewegungen und Verbände, unter anderem AGESCI, die Katholische Aktion Italiens, die Neokatechumenale Gemeinschaft, die italienische Krankentransport-Union UNITALSI, die „Catholic Grandparents Association“, die Franziskanische Bewegung, die Fokolar-Bewegung und viele weitere Organisationen, die sich für das menschliche und spirituelle Wachstum von Familien einsetzen.

Das Großevent beginnt am Freitag, den 30. Mai, mit Pilgerfahrten zu den Heiligen Pforten der päpstlichen Basiliken (von 8.00 bis 17.00 Uhr). Ab 10.00 Uhr beginnen die beliebten „Dialoge mit der Stadt“: kulturelle, künstlerische und spirituelle Begegnungen auf den Plätzen der römischen Altstadt, die von verschiedenen Institutionen, Vereinigungen und Bewegungen im Bereich Familienpastoral organisiert werden, darunter dem Päpstlichen Komitee für den Weltkindertag, "Famiglie per l’Accoglienza", „Nonno Banter 57 APS – Giochi di Strada“, „Le Muse di Archimede“ (Die Musen des Archimedes) und der Gemeinschaft Emmanuel.



Am Samstag, dem 31. Mai, wird die Pilgerfahrt zu den Heiligen Pforten von 8.00 bis 17.00 Uhr fortgesetzt. Aufgrund organisatorischer Maßnahmen ist die Heilige Pforte des Petersdoms von 8.00 bis 14.00 Uhr geschlossen. Auch dieser Tag wird von 9.30 bis 17.30 Uhr wieder von festlichen Momenten und Vertiefungen mit den „Dialogen mit der Stadt“ geprägt sein, an denen das Centro Oratori Romani (COR), die Katholische Aktion Italiens, CHARIS (katholische charismatische Erneuerung), der Neokatechumenale Weg, die Sant’Egidio-Gemeinschaft, „Family Global Compact“ und internationale Familienverbände teilnehmen. Auch „Le Muse di Archimede“ und „Nonno Banter 57 APS“ werden wieder mit dabeisein.



Fest der Familie

Höhepunkt des Samstags ist das „Fest der Familie“ mit Gebetsvigil, die von 18.30 bis 20.00 Uhr auf der Piazza San Giovanni in Laterano stattfindet. Den Abschluss des Marienmonats bildet das gemeinsame Rosenkranzgebet. Die Feier mit viel Musik und Erfahrungsberichten wird von der bekannten italienischen Fernsehmoderatorin Lorena Bianchetti moderiert. Als Gäste werden unter anderem der Schauspieler Giovanni Scifoni, die christlichen Rockbands „The Sun“ und „Gen Verde“ sowie der junge Saxophonist Alfio Russo mit dabei sein. Anschließend werden einige Familienverbände wie die „Associazione Papa Giovanni XXII“, „Equipe Notre Dame“, „Famiglie per l'accoglienza“, „Famiglie Nuove – Focolari“ und „Nonni 2.0“ von ihrem Engagement und ihren Erfahrungen in der Familienpastoral berichten.

Feierlicher Abschluss des Jubiläums: Eucharistiefeier mit Papst Leo XIV. am Sonntag auf dem Petersplatz

An den Eingängen zum Lateranplatz werden 10.000 Exemplare der neuen Ausgabe der „Kinderbibel“ verteilt, die von der Päpstlichen Stiftung „Kirche in Not“ in fünf Sprachen (Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch) herausgegeben wurde.



Den feierlichen Abschluss des Jubiläums bildet die heilige Messe mit Papst Leo XIV. am Sonntag, den 1. Juni, um 10.30 Uhr auf dem Petersplatz (wir übertragen live und mit deutschem Kommentar). Tausende Kinder, Familien und ältere Menschen aus aller Welt werden daran teilnehmen. Der Eintritt ist frei, Eintrittskarten sind nicht erforderlich.

Alle Details zu Veranstaltungsorten und Aktivitäten finden Sie auf der Website zum Heiligen Jahr 2025



(vaticannews - skr)