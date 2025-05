Heute: Josef, der Arbeiter - Beginn des Jubiläums der Arbeiter

Seit 1955 ist der 1. Mai als Tag der Arbeit auch Gedenktag des heiligen Josef - „dem Arbeiter". Im Vatikan beginnt an diesem Tag, anlässlich des Heiligen Jahrs 2025, das „Jubiläum der Arbeiter". Das eigentlich geplante Programm ist durch den Tod von Papst Franziskus und die Sedisvakanz durcheinander geraten, aber wie auch beim jüngsten Jubiläum der Menschen mit Behinderung und dem Jubiläum der Teenager vergangenes Wochenende, können Pilgergruppen durch die heilige Pforte schreiten.

Ursprünglich war das Jubiläum der Arbeiter für den Zeitraum vom 1. bis 4. Mai 2025 geplant, während das Jubiläum der Unternehmer auf den 4. und 5. Mai 2025 fallen sollte. Beide Feiern sollten besondere Momente der Begegnung, des Gebets und des Austauschs bieten. „Angesichts der aktuellen Umstände“ passte das im Vatikan für die Organisation zustänidge Dikasterium die Programmpunkte jedoch an. Anstelle der geplanten Versammlungen und Veranstaltungen sind für die Pilger, die in diesen Tagen nach Rom kommen, ausschließlich der Jubiläumsritus der Wallfahrt und der Durchgang durch die Heiligen Pforten vorgesehen. „Dies ist ein privilegierter Moment der Hoffnung und des Glaubens“, betont das Dikasterium. Die spirituelle Dimension des Jubiläums stehe dabei im Vordergrund: der persönliche Akt der Pilgerfahrt, das Sakrament der Versöhnung und die symbolische Geste des Durchschreitens der Heiligen Pforten – insbesondere im Petersdom und in den weiteren päpstlichen Basiliken." In Rom gibt es zum Heiligen Jahr fünf Heilige Pforten: Im Petersdom, in San Giovanni in Laterano, in Santa Maria Maggiore und in Sankt Paul vor den Mauern. Neben den Papst-Basiliken wurde auch eine eigens eingerichtete Heilige Pforte in einem römischen Gefängnis zum Heiligen Jahr geöffnet.

Papst Franziskus mit Mitgliedern christlicher Arbeitsverbände, 2024 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Sich an Botschaft des Papstes erinnern

Die Mitglieder der Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Christliche Union der Unternehmer und Führungskräfte, UCID) wollen am Samstag (3. Mai) gemeinsam mit ihren Arbeitnehmern und deren Familien an der Wallfahrt zum Heiligen Jahr teilnehmen. UCID-Präsident Gian Luca Galletti sagte, es sei wichtig, sich an „die Botschaft von Papst Franziskus an die Unternehmen und die Arbeitswelt“ zu erinnen und sich gemeinsam „für gerechtere Industrie- und Produktionsstrukturen einzusetzen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen“.

„Seine Lehre, mit ,Laudato si'` und mit seinem gesamten Pontifikat, leitet uns beim Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt basiert und die heutigen Gegensätze überwindet“

Heilig-Jahr-Pilger (Delegación de Medios-Archidiócesis de Valencia)

Mehr als 500 italienische Pilger feiern Messe im Petersdom

Die UCID wird am Samstag, 3. Mai 2025, mit mehr als fünfhundert Mitgliedern, darunter Unternehmer, Manager und Fachleute aus allen Regionen Italiens, am Jubiläum der Arbeitnehmer teilnehmen. Sie wollen gemeinsam die Heilige Pforte des Petersdoms durchschreiten und an der Feier der Heiligen Messe teilnehmen. „Unternehmer und Mitarbeiter sind vereint, um den Wert der Arbeit und die tiefe Bedeutung der Wirtschaft im Lichte der Soziallehre der Kirche zu feiern“, so UCID-Präsident Galletti, nationaler Präsident der UCID. Der Heimgang von Papst Franziskus verleihe diesem Moment eine „noch größere Emotion und Bedeutung: Seine Lehre, mit ,Laudato si'` und mit seinem gesamten Pontifikat, leitet uns beim Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt basiert und die heutigen Gegensätze überwindet".

(vatican news - sst)