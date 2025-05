9. Generalkongregation: Kardinäle bereiten sich auf das Konklave vor

An diesem Samstag, dem 3. Mai 2025, fand die neunte Generalkongregation im Vatikan statt – ein weiterer entscheidender Schritt auf dem Weg zum Konklave. Matteo Bruni, Leiter des vatikanischen Presseamtes, informierte die Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen und die zentralen Themen der Gespräche der Kardinäle.

Mario Galgano - Vatikanstadt

In der vatikanischen Pressestelle trat am Samstag, den 3. Mai 2025, Matteo Bruni, der Direktor des Presseamtes des Heiligen Stuhls, vor die Medien, um über den aktuellen Verlauf der Generalkongregationen im Vorfeld des Konklaves zu berichten. Die neunte Sitzung begann am Morgen um 9 Uhr mit einem Gebetsmoment.

An der Versammlung nahmen 177 Kardinäle teil, davon 127 mit aktivem Wahlrecht für das Konklave. Noch fehlen zwei wahlberechtigte Kardinäle. Einer von ihnen, Kardinal Vinko Puljić, wird am Nachmittag erwartet, wie Bruni mitteilte.

Die 9. Generalkongregation zur Vorbereitung des Konklaves im Vatikan (@VATICAN MEDIA)

Während der Sitzung wurden durch Los die Kardinäle bestimmt, die den Camerlengo bei der Abwicklung der ordentlichen Amtsgeschäfte in den sogenannten besonderen Kongregationen unterstützen. Es handelt sich um die Kardinäle Robert Prevost und Marcello Semeraro. Kardinal Reinhard Marx gehört der Kommission als Koordinator des Wirtschaftsrates weiterhin automatisch an.

Doppelsitzung am Montag

Für Montag sind zwei Sitzungen der Kardinäle angesetzt – eine am Vormittag um 9 Uhr und eine weitere am Nachmittag um 17 Uhr, so Matteo Bruni.

In der Sitzung am Samstagvormittag wurden insgesamt 26 Beiträge von Kardinälen vorgetragen. Die Themen reichten von der innerkirchlichen Gemeinschaft über den globalen Friedensauftrag der Kirche bis hin zur Rolle der römischen Kurie im Verhältnis zum Papst. Immer wieder wurde Papst Franziskus mit Dankbarkeit erwähnt, insbesondere unter Bezugnahme auf sein programmatisches Schreiben Evangelii gaudium und die darin angestoßenen Reformprozesse.

Weitere Schwerpunkte der Diskussion waren: Der Dienst der Kirche und des Papstes am Frieden; die Bedeutung von Bildung; die Hoffnung, dass der nächste Papst prophetisch agieren möge und die Kirche sich nicht in sich selbst zurückziehe, sondern „hinausgehe“, um der Welt Licht und Hoffnung zu bringen – ein ausdrücklicher Bezug zum aktuellen Heiligen Jahr; Themen früherer Sitzungen wie Synodalität und Kollegialität; das Interesse der Welt an der Kirche – verbunden mit dem Appell, dass die Kirche „in der Welt lebe“ und nicht in ihrer eigenen abgeschotteten Wirklichkeit und der ökumenische Dialog und die missionarische Sendung der Kirche.

Rosenkranzgebet jeweils am Samstag

Der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Re, erinnerte zudem daran, dass in der Basilika St. Peter im Monat Mai jeden Samstagabend um 21 Uhr der Rosenkranz gebetet wird. Am Sonntag können die Kardinäle in ihren jeweiligen römischen Titelkirchen Messen feiern.

Schließlich kündigte Matteo Bruni an, dass die Arbeiten in der Casa Santa Marta, der Residenz, in der die Kardinäle während des Konklaves wohnen, am 5. Mai abgeschlossen sein dürften. Der Einzug der Kardinäle sei für Dienstagabend, den 6. Mai, vorgesehen. Am Mittwochmorgen werde die feierliche Messe Pro Eligendo Pontifice zelebriert – der letzte liturgische Schritt vor Beginn des Konklaves zur Wahl des neuen Papstes.

