Extra Omnes: Die Papstwahl beginnt

Am Nachmittag sind die 133 - in Rom anwesenden - wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle eingezogen. Kardinal Raniero Cantalamessa hielt eine einführende Betrachtung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Um 16.30 Uhr startete die feierliche Prozession von der Paulinischen Kapelle im Apostolischen Palast zur Sixtinischen Kapelle - begleitet vom Hymnus „Veni, Creator Spiritus". Anschließend legten die Kardinäle auf dem Evangelium den Eid ab – auf Latein. Den Abschluss bildete die feierliche Aufforderung „Extra omnes!" („Alle hinaus!"), gesprochen vom päpstlichen Zeremonienmeister, Erzbischof Diego Ravelli, heute um 17.43 Uhr. Alle Nichtwähler verließen die Sixtina - nach der einführenden Betrachtung durch Kardinal Raniero Cantalamessa auch der (über 80-jährige) Prediger selbst, ebenso wie der Zeremonienmeister: die Wähler sind nun unter sich. Zwei der eigentlich 135 Wähler konnten aus Gesundheitsgründen nicht für das Konklave nach Rom anreisen. Die schönsten Momente des Einzugs in die Sixtinische Kapelle Kardinal Parolin leitet An der Spitze der Prozession zum Einzug stand Kardinal Pietro Parolin. Er ist der ranghöchste wahlberechtigte Kardinalbischof, da Kardinaldekan Kardinal Giovanni Battista Re und auch sein Stellvertreter Kardinal Leonardi Sandri die Altersobergrenze von 80 Jahren überschritten haben. Absolute Geheimhaltung Alle Kardinäle legten mit der Hand auf dem Evangelium einzeln ihren Eid ab: sich an die Vorschriften zu halten, keine Einmischung von außen zu dulden und „Geheimhaltung über alles zu wahren". Erster Wahlgang Noch für den Abend werden der erste Wahlgang und - der Erfahrung nach wohl schwarzer - Rauch erwartet. Am Donnerstagvormitttag wird die Wahl fortgesetzt. Viele Pilger und Touristen verfolgten bereits den Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle rund um den Petersplatz. Zahlreiche Großbildschirme sind dazu zwischen Petersplatz und Engelsburg aufgestellt. (vatican news - bp)