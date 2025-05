Vatikanischer Zeitungsstand am Rand der Kardinalstreffen (@VATICAN MEDIA)

Appell des Kardinalskollegiums: Frieden schaffen

Die Kardinäle, die in Rom zu den Vorkonklave-Beratungen versammelt sind, haben an diesem Dienstag einen Friedensappell an die Welt lanciert.

Lesen Sie auch 06/05/2025 Das Konklave beginnt: Was geschieht? Am Mittwoch, dem 07. Mai, beginnt das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Im Vatikan und bei den Kardinälen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Apostolischen ... Sie stellten „mit Bedauern“ fest, dass bei den Friedensprozessen in der Ukraine, im Nahen Osten und anderswo „keine Fortschritte erzielt wurden und dass im Gegenteil die Angriffe, insbesondere auf die Zivilbevölkerung, zugenommen haben“, heißt es in ihrer Mitteilung. Eindringlich appellierten die Kardinäle „an alle beteiligten Parteien, so bald wie möglich einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen und ohne Vorbedingungen und weitere Verzögerungen den von den betroffenen Völkern und der ganzen Welt seit langem ersehnten Frieden auszuhandeln.“ Die Kardinäle der Weltkirche sind zur Vorbereitung der Papstwahl in Rom versammelt. An diesem Dienstag traten sie zu ihrer zwölften und letzten Generalkongregation zusammen, ehe die Papstwähler unter den Kardinälen am Mittwoch ins Konklave einziehen. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen kardinäle

KONKLAVE

Frieden