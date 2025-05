Amtseinführung von Papst Leo: Vatikan nennt Details und Namen

An der Messe zum Beginn des Pontifikats von Leo XIV. werden am Sonntag wie erwartet Regierungsdelegationen aus der ganzen Welt teilnehmen. Schon ab 9 Uhr will der Papst am Petersplatz im offenen weißen Jeep die Gläubigen begrüßen, ehe die Messe um 10 Uhr beginnt.

Der Vatikan veröffentlichte auch Details zum Ablauf der Messe, unter anderem die Namen der Kardinäle, die dem Papst die beiden Amtsinsignien übergeben, das Pallium und den Fischerring. Sie wurden als Vertreter verschiedener Kontinente ausgewählt: der aus Frankreich stammende Kardinaldiakon Dominique Mamberti, der am 8. Mai das „Habemus Papam“ gesprochen hatte, legt dem Papst das Pallium auf. Der kongolesische Kardinal Fridolin Ambongo Besungu aus der Ordnung der Kardinalpriester wird mit einem besonderen Gebet die Gegenwart und den Beistand Gottes für den Nachfolger Petri erbitten. Aus der Ordnung der Kardinalbischöfe hat der philippinische Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle die Aufgabe, dem Papst den Fischerring zu überreichen.

Gehorsamsritus

Zwölf repräsentativ für Stand und Herkunft ausgewählte Angehörige des Volkes Gottes werden in einem eigenen Ritus dem neuen Papst Gehorsam versprechen. Darunter sind auch ein Ehepaar und zwei Jugendliche. Die drei dafür ausersehenen Kardinäle sind Frank Leo aus Kanada, Jaime Spengler aus Brasilien und John Ribat aus Papua-Neuguinea. Am Gehorsamsritus, der in dieser Form nur bei Amtseinführungsmessen von Päpsten vorkommt, nehmen auch der Bischof der Diözese Callao in Peru, Luis Alberto Barrera Pacheco, ein Priester, ein Diakon sowie zwei Ordensleute teil: die soeben gewählte Präsidentin der Weltunion der Generaloberinnen, die Australierin Oonah O’Shea, sowie der aus Venezuela stammende Jesuitengeneral Arturo Sosa, Präsident der Weltunion der Generaloberen.

Ab 9 Uhr auf dem Petersplatz unterwegs

Die Messe zur Amtseinführung beginnt um 10 Uhr. Bereits eine Stunde früher will der Papst mit dem Jeep vom Glockenbogen im Inneren des Vatikanstaates kommend auf den Petersplatz fahren, dort die Gläubigen begrüßen und schließlich die Kapelle der Pietà im Petersdom erreichen, die als Sakristei dient. Ob der Papst im Jeep auch den Petersplatz verlassen und Richtung Via della Conciliazione fahren wird, gab der Vatikan nicht bekannt.

Am Ende der Messe will Leo XIV. die versammelten offiziellen Delegationen begrüßen. Dies wird vor dem Confessio-Altar geschehen, also im Inneren des Petersdoms.

Delegationen aus USA, Peru, Deutschland, Österreich, Schweiz und EU

Die größte Delegation kommt wie immer aus Italien, angeführt von Präsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni. Aus den USA, dem Geburtsland des Papstes, kommen Vizepräsident James D. Vance und Außenminister Marco Antonio Rubio, beide in Begleitung ihrer Ehefrauen. US-Präsident Donald Trump, der zum Requiem des argentinischen Papstes Franziskus nach Rom gekommen war, wird bei der Amtsführung von dessen Nachfolger fehlen. Die 14-köpfige Delegation aus Peru, die deutlich größer ist als jene aus den USA, wird von Staatspräsidentin Dina Ercilia Boluarte Zegarra angeführt. In Peru hatte Robert Francis Prevost an 2015 acht Jahre lang als Bischof von Chiclayo gewirkt.

Aus Deutschland wird laut der vom vatikanischen Pressesaal herausgegebenen Liste Bundeskanzler Friedrich Merz an der Amtseinführung teilnehmen, begleitet von seiner Frau Charlotte Merz. Der Delegation gehören auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger an.

Aus Österreich kommt Bundeskanzler Christian Stocker, der auch bei der Beerdigung von Papst Franziskus anwesend war, darüber hinaus der Präsident des österreichischen Nationalrats Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sowie der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Aus der Schweiz wird Präsidentin Karin Keller-Sutter mit ihrem Ehemann Morten Keller an der Messe zur Amtseinführung teilnehmen.

Die Europäische Union vertritt wie bereits beim Requiem für Papst Franziskus Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen mit ihrem Ehemann Heiko Echter von der Leyen sowie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, ebenfalls in Begleitung ihres Ehemanns, Ukko Metsola.

Eine Reihe gekrönter Häupter aus Europa und den Nahen Osten werden ebenfalls erwartet, darunter die Königspaare aus Spanien und Monaco, außerdem Königin Máxima von den Niederlanden.

(vatican news - gs)