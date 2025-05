Kirche in Not: Kinderbibel erhält neues Design

Zur Heilig-Jahr-Feier der Familien, Kinder, Großeltern und Senioren gibt das päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“ eine Sonderausgabe seiner Kinderbibel heraus. Der Klassiker der Kinderkatechese hat seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1979 Millionen von Familien auf der ganzen Welt begleitet.

Aus Anlass des Jubiläums der Familien, Kinder, Großeltern und Senioren gibt das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not eine Sonderausgabe seiner beliebten Kinderbibel heraus. Im Rahmen dieser Heilig-Jahr-Feier werden 10.000 Exemplare der Kinderbibel in fünf Sprachen – Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch – an die Teilnehmer des „Festes der Familie“ und der Gebetsvigil auf dem Vorplatz der Lateranbasilika verteilt werden.

Die Sonderausgabe enthält ein bisher unveröffentlichtes Vorwort von Erzbischof Rino Fisichella, und soll Kinder, Eltern und Großeltern bei der Weitergabe des Glaubens in der Familie miteinander verbinden. „Es ist nicht irgendein Buch, sondern das Wort Gottes, das Kraft, Freude, Trost und Hoffnung schenkt. Es ist eine Gelegenheit, im Jubiläumsjahr unsere Beziehung zum Wort Gottes zu erneuern. Lassen wir es nicht im Regal verstauben: Wenn Gott spricht, erwartet er, dass wir innehalten und zuhören“, schreibt Fisichella.

Modernes Layout, alte Illustrationen

Diese Worte betonen die Bedeutung der Bibel als Werkzeug zur Glaubensweitergabe in der Familie und als Brücke zwischen den Generationen. Dank ihrer einfachen Sprache und farbenfrohen Illustrationen ist sie auch für jüngere Kinder leicht verständlich und ansprechend gestaltet. Nach 45 Jahren hat Kirche in Not beschlossen, das Layout der Kinderbibel zu modernisieren. Die bei den Lesern beliebten Originalillustrationen bleiben erhalten, werden jedoch nun ganzseitig und in einem zeitgemäßeren, visuell ansprechenderen Format präsentiert.

„Der Inhalt bleibt der ursprünglichen Botschaft treu. Doch das neue Design soll den Einsatz in Familien, der Katechese und im Alltag erleichtern – insbesondere in Regionen, in denen der Zugang zu religiösem Material begrenzt ist“, erklärt Pater Anton Lässer, der internationale kirchliche Assistent von Kirche in Not. Neu hinzugekommen sind am Ende jeder biblischen Geschichte praxisnahe Elemente.

Die Kinderbibel ein Klassiker der Kinderkatechese, der seit seiner Erstveröffentlichung 1979 Millionen von Familien auf der ganzen Welt begleitet hat. Sie wurde bisher in mehr als 190 Sprachen übersetzt und weltweit über 51 Millionen Mal gedruckt.

(pm – lv)