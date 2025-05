Gedenkmesse: Franziskus' Erbe der Synodalität und Menschlichkeit

Bei der achten Gedenkmesse für Franziskus an diesem Samstag im Petersdom (AFP or licensors)

Gemeinsam mit Ordensleuten aus aller Welt hat Kardinal Ángel Fernández Artime bei einer Gedenkmesse im Petersdom dem verstorbenen Papst gedacht. Dabei wurde Papst Franziskus, der selbst Jesuit war, als Förderer der Synodalität und Menschlichkeit innerhalb der Kirche erinnert.

Anne Preckel - Vatikanstadt

Es war die vorletzte der insgesamt neun aufeinanderfolgenden Gedenkmessen („Novendiales“) für den verstorbenen Papst. Die Feier, bei der das geweihte Leben im Mittelpunkt stand, wurde vom spanischen Ordensgeistlichen und ehemaligen* Pro-Präfekten des Dikasteriums für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens, Kardinal Ángel Fernández Artime SDB, geleitet und von verantwortlichen Frauen und Männern im Ordensleben aktiv mitgestaltet.

Ordensleute würdigen den Papst

Die erste Lesung verlas Sr. Simona Brambilla, die von Papst Franziskus vor wenigen Wochen zur ersten Präfektin ernannt worden war - in jenem Dikasterium, in dem Kardinal Artime bis zum Tod des Papstes als Pro-Präfekt wirkte*. Der Kardinal lud bei der Messe zudem die Leiterin der internationalen Ordensoberinnen-Vereinigung UISG und den Leiter der internationalen Ordensoberen-Vereinigung USG dazu ein, ein paar Worte über den verstorbenen Papst zu sagen.

Die UISG-Präsidentin Mary T. Barron OLA lobte den verstorbenen Papst als „bescheidenen und mitfühlenden Seelsorger mit grenzenloser Liebe“. Er habe Ordensleute „immer wieder daran erinnert, Schwäche nicht als Einschränkung, sondern Quelle der Gnade anzunehmen“ und „Hoffnung und Heilung in die dunkelsten Ecken der Welt zu bringen“, formulierte die irische Ordensschwester.

„Sein Pontifikat ist für uns alle ein Licht gewesen.“

In die Berufung der Ordensfrauen habe er „unerschütterlichen Glauben“ gesetzt, zeigte sich die UISG-Präsidentin dankbar. Auch habe Franziskus zu Synodalität ermutigt und Ordensfrauen „zu aktiven Teilnehmern am synodalen Weg gemacht“, indem er „den Dialog und die Unterscheidung in unseren Gemeinschaften und in der ganzen Kirche gefördert hast“. „Sein Pontifikat ist für uns alle ein Licht gewesen“, würdigte Schwester Barron den Verstorbenen.

Erbe der christlichen Menschlichkeit

Pater Mario Zanotti, Generalsekretär der männlichen Ordensgemeinschaften (USG), erinnerte an das große Erbe der christlichen Menschlichkeit, das der argentinische Papst hinterlassen habe. Franziskus habe Nähe gezeigt und zugehört, Sicherheiten und Gewohnheiten auf die Probe gestellt und in einer neuen Epoche der Welt und der Kirche dem Geist und den Menschen Priorität eingeräumt, so Zanotti.

Zuneigung für Franziskus

Kardinal Ángel Fernández Artime SDB ging in seiner Predigt auf die Zuneigung ein, die Gläubige und Ordensleute dem Papst entgegenbrachten, der selbst Jesuit war: „Der Heilige Vater Franziskus fühlte sich vom Volk Gottes sehr gemocht und wusste, dass die Mitglieder der verschiedenen Ausdrucksformen des geweihten Lebens ihn ebenfalls liebten; sie beteten für sein Amt, für die Person des Papstes, für die Kirche, für die Welt.“

Papst Franziskus habe an die prophetische Rolle erinnert, den Ordensmänner und Ordensfrauen in der heutigen Welt hätten, erinnerte der Salesianer in seiner Predigt weiter. Er habe sie dazu ermutigt, missionarische Jünger und Jüngerinnen zu sein, die sich vor allem den Ärmsten zuwenden sollten.

Ángel Kardinal Fernández Artime SDB war von 2014 bis 2024 Generaloberer der Salesianer Don Boscos. Bei der Gedenkmesse konzelebrierte mit ihm zusammen der Generalobere des weltweiten Jesuitenordens, Pater Arturo Sosa.

Am Sonntag, 4. Mai, findet die letzte Trauermesse für den verstorbenen Papst im Petersdom statt. Am kommenden Mittwoch startet in der Sixtinischen Kapelle die Papstwahl, bei der so viele Ordensbrüder unter den Papstwählern sind wie noch nie zuvor.

*Nahezu alle Kurienspitzen sind mit Beginn der Sedisvakanz ihrer Ämter enthoben.

(vatican news – pr)