Vatikansplitter: Neues vom Freitag

Bis Freitagmorgen um 8 Uhr haben 128.000 Menschen von Papst Franziskus am offenen Sarg im Petersdom Abschied genommen, und am Samstagabend nach der Beerdigung findet synchron ein Konzert auf allen Kontinenten statt, auch im Vatikan. Das und mehr in unserer laufend aktualisierten Kurzübersicht.

Der Petersdom stand in der Nacht auf diesen Freitag bis halb drei Uhr morgens für Trauergäste offen. Noch bis Freitagabend 19 Uhr können Trauernde von dem aufgebahrten Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes Abschied nehmen. Bis 8 Uhr Freitagmorgen strömten nach Vatikanangaben 128.000 Menschen zum Sarg in den Petersdom.

Für die Teilnahme am Requiem am Samstag auf dem Petersplatz sind keine Tickets nötig, die Gläubigen können auf den Platz kommen, bis die Höchstkapzität erreicht ist. Bei einem Beginn der Messe um 10 Uhr wird der Platz ab den frühen Morgenstunden geöffnet werden. Der Ritus der Sargschließung am Freitagabend wird nicht live übertragen, aber es wird im Anschluss Informationen und Bilder dazu geben.

Am Abend der Beisetzung von Papst Franziskus findet in Krakau ein Konzert statt, das live in den Vatikan und in Städten auf allen Kontinent übertragen wird. Das „Symphonie der Barmherzigkeit“ versteht sich nach Angaben der Veranstalter als Dank für die zwölf Jahre des Pontifikates Franziskus. Der verstorbene Papst hatte das Projekt noch im Februar gesegnet. Die Komposition des Polen Bartłomiej Gliniak basiert auf Texten der hl. Faustina Kowalska (1905-1938), die als Visionärin der Göttlichen Barmherzigkeit gilt. Vom Heiligtum in Krakau-Łagiewniki erfolgt eine Live-Schaltung unter anderem in den Vatikan, nach Brasilien, Tansania und Australien. Samstag ist der Vorabend des Festes der Göttlichen Barmherzigkeit. Die etwa zweistündige Symphonie mit Musik und Gebet beginnt um 17 Uhr und will im Gedenken an den verstorbenen Papst ein globales Zeichen für Frieden und Barmherzigkeit setzen.

(vatican news)