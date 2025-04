Begräbnismesse und keine Rosenkränze: Unsere Live-Übertragungen

Wir übertragen die Exequien-Messe für den verstorbenen Papst Franziskus am Samstag, 26. April 2025 um 10 Uhr. Die abendlichen Rosenkränze werden hingegen nicht mehr übertragen.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Tausende begleiten Überführung des Papstes in den Petersdom Mit einer feierlichen Zeremonie sind die sterblichen Überreste von Papst Franziskus an diesem Mittwochmorgen in den Petersdom überführt worden, wo die Gläubigen sich ab sofort von ...

Der Trauerfeier für den verstorbenen Pontifex, die am Samstag um 10 Uhr beginnt, wird sich die Überführung des Papstes durch die römischen Straßen bis zur Marienbasilika anschließen. Wir übertragen sowohl die feierliche Messe als auch die Prozession bis hin zu Santa Maria Maggiore, wo Franziskus im kleinen Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt wird.



Abendlicher Rosenkranz nicht mehr auf dem Petersplatz

Der abendliche Gedenk-Rosenkranz hingegen wird, anders als zuvor angekündigt, nicht mehr auf dem Petersplatz stattfinden und somit auch nicht mehr durch Vatican News live und in den verschiedenen Sprachen übertragen. Allerdings wird nach wie vor der Rosenkranz in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore gehalten, jeden Abend bis einschließlich Samstag um 21 Uhr. Am Mittwochabend steht Kardinal Baldo Reina, Vikar für die Diözese Rom und Erzpriester der Basilika San Giovanni in Laterano, dem Gebet der Gläubigen im Gedenken an Papst Franziskus vor. Diese Rosenkränze übertragen wir zwar nicht live, aber es wird im Anschluss eine Videonachricht dazu geben.

Gedenkmesse auf dem Petersplatz

Am Sonntag, 27. April 2025, dem 2. Tag der neuntägigen Trauerzeit, die mit dem Begräbnis eines Papstes eintritt, wird Kardinal Pietro Parolin am Vormittag eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Die Messfeier war bereits vor dem Tod des Papstes im Rahmen des Jubiläums für die Jugendlichen vorgesehen, doch die bei dieser Gelegenheit geplante Heiligsprechung von Carlo Acutis musste aufgrund der eingetretenen Sedisvakanz auf unbestimmte Zeit verschoben werden, auch die Messe wird nun nicht mehr im offiziellen Kalender für das Jubiläum der Jugendlichen geführt, sondern wird dem Gedenken des Pastes gewidmet sein.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Exequien-Messe am Samstag, 26. April, ab 9.50 Uhr im Livestream mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook und Youtube beziehungsweise über mehrere TV- und Radiosender aus dem deutschen Sprachraum, die unsere Übertragungen übernehmen: unter anderen sind dies EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio. Die Uhrzeit, zu der die Übertragung der Gedenkmesse am Sonntag beginnt, wird baldmöglichst bekanntgegeben werden.

(vatican news - cs)