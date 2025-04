Vatikan fordert KI-Regulierung

Der Vatikan ruft nach einer Regulierung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Das sei dringlich „angesichts der enormen Chancen und gleichzeitigen Risiken, die diese Technologie mit sich bringt“.

„Darüber hinaus wirft die Konzentration der Macht über die wichtigsten KI-Anwendungen in den Händen einiger weniger Unternehmen erhebliche ethische Bedenken auf.“ Das sagte Vatikan-Erzbischof Ettore Balestrero an diesem Donnerstag in Genf.

Ethische Regulierungsrahmen sollten sicherstellen, „dass KI echten Fortschritt fördert und dass alle Rechtssubjekte für die Nutzung von KI und alle ihre Folgen rechenschaftspflichtig bleiben“. Der päpstliche Nuntius sprach auch von „angemessenen Garantien für Transparenz, Datenschutz und Rechenschaftspflicht“.

Balestrero ist Ständiger Vertreter des Heiligen Stuhls bei den in Genf ansässigen internationalen Organisationen. Er äußerte sich auf der Sitzung einer UNO-Kommission für Entwicklung.

In seiner Rede beklagte er auch, dass viele Entwicklungsländer bisher nur eingeschränkten Zugang zu Informationstechnologien haben. „In der heutigen digitalisierten Welt bedeutet eine eingeschränkte Konnektivität unter anderem einen Mangel an Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten“.

