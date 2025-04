Kardinäle danken für Anteilnahme nach Papsttod

In einer Mitteilung, die durch den Heiligen Stuhl veröffentlicht wurde, drückt das Kardinalskollegium den „Oberhäuptern der nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die bei der Beerdigung von Papst Franziskus am 26. April anwesend waren oder Delegationen entsandt haben, sowie den Vertretern des Judentums, des Islams und anderer Religionen seinen aufrichtigen Dank“ aus.

Die Kardinäle beraten derzeit in den so genannten Generalkongregationen über allfällige Fragen zur Verwaltung der Vatikangeschäfte. „In Dankbarkeit für die in der Zeit der Trauer gezeigte Solidarität“ wende sich das Kardinalskollegium auch „an alle zivilen Delegationen“, die daran teilgenommen hätten, und an „diejenigen, die sie geleitet haben“, darunter Souveräne, Fürsten, Staats- und Regierungschefs, Minister und Vertreter anderer Regierungsbehörden, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag weiter: „Ihre Anwesenheit wurde besonders gewürdigt als Anteilnahme an der Trauer der Kirche und des Heiligen Stuhls über den Tod des Papstes und als Würdigung seines unermüdlichen Einsatzes für den Glauben, den Frieden und die Geschwisterlichkeit unter allen Völkern der Erde“, so das Statement aus dem Vatikan wörtlich.

Dank an alle Beteiligten

Einen besonderen Dank sprechen die Kardinäle insbesondere den italienischen Behörden und der Stadt Rom mit ihren Sicherheitsbehörden und dem Zivilschutz für deren Anstrengungen für die Sicherheit und Begleitung der Besucher aus, ebenso wie den Medien und an dem Großereignis beteiligten Arbeitern, einschließlich der Angestellten des Heiligen Stuhls und des Gouvernatorates des Staates Vatikanstadt, aus. Diese hätten „mit großem Einsatz und Großzügigkeit zur Vorbereitung all dessen beigetragen (…), was für die verschiedenen Feierlichkeiten notwendig war“, so die Kardinäle, die anerkennen, „dass dank ihrer Arbeit alles in Ordnung und Ruhe ablief“.

Dankbar zeigten sich die führenden Vertreter der Weltkirche auch gegenüber den „Tausenden von Jugendlichen und jungen Menschen, die am Sonntag, dem 27. April, am Jubiläum teilgenommen und das Gesicht einer Kirche gezeigt haben, die vom Leben ihres auferstandenen Herrn erfüllt ist“, sowie dem „ganzen Volk Gottes“ gegenüber, „das mit Hoffnung in die Zukunft geht“.

(pm - cs)