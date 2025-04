Kardinäle entscheiden weitere Details zum Konklave-Beginn

Über 120 wahlberechtigte Kardinäle sind mittlerweile in Rom eingetroffen, während zwei Kardinäle aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konklave teilnehmen werden. In der 6. Generalkongregation an diesem Dienstag standen die Herausforderungen der Kirche und die Antworten, die sie geben kann, im Mittelpunkt der Beratungen. Das teilte der Pressesprecher des Vatikans im Anschluss mit.

Demnach habe es etwa 20 Wortbeiträge zum Thema der Kirche, den Herausforderungen, vor der sie steht – auch aus der Perspektive der Kontinente und Herkunftsorte - und den Antworten, die sie geben kann, gegeben. 183 Kardinäle hätten an dieser sechsten Kardinalsversammlung seit dem Tod von Papst Franziskus teilgenommen, gab Pressesprecher Matteo Bruni bekannt. Zwei der 135 wahlberechtigten Kardinäle hätten aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme am Konklave abgesagt. Kardinal Becciu, der jüngst offiziell seinen Verzicht auf eine Teilnahme am Konklave mitgeteilt hatte, war auch davor nicht mehr unter den Wählern aufgeführt. Botschaft des Danks Am Montag habe das Kardinalskollegium beschlossen, eine Botschaft an die Welt zu senden, um für die Teilnahme an den Veranstaltungen und die Hilfe während dieser Tage zu danken. Auch zum Beginn des Konklaves gab es einige Präzisierungen: Ab 10.00 Uhr werde die Messe zur Wahl des Papstes (pro eligendo Romano Pontifice) im Petersdom gefeiert, während das Konklave mit einem Gebet in der Cappella Paolina und dem anschließenden feierlichen Einzug ins Konklave um 16.30 Uhr eingeleitet werde. Die Kardinäle des lateinischen Ritus sollen das rote Gewand mit der Schärpe, den Rochetto, die Mozzetta, das Brustkreuz mit roter und goldener Kordel, den Ring, den Zucchetto und das rote Birett tragen; die Kardinäle der Ostkirchen tragen ihren eigenen Chorhabit. Von der Paolinischen Kapelle aus ziehen die Kardinäle unter dem Gesang der Heiligenlitanei in einer Prozession zur Sixtinischen Kapelle, wo sie nach dem Gesang des Veni Creator den vorgeschriebenen Eid ablegen. Wie aus den zeitgleich veröffentlichten Bekanntmachungen des liturgischen Amtes hervorgeht, wird Kardinal Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, der Messe für die Wahl des Papstes um 10.00 Uhr vorstehen. Um 17.30 Uhr am 5. Mai werden hingegen diejenigen, die an der Durchführung des Konklaves beteiligt sind, in der Cappella Paolina ihren Schwur ablegen, darunter auch die Aufzugführer und Reinigungskräfte. Im Einzelnen sind aufgeführt: - der Sekretär des Kardinalskollegiums - der Päpstliche Zeremonienmeister; - die weiteren für Päpstliche Zeremonien beauftragten Geistlichen; - der Geistliche, den der dem Konklave vorsitzende Kardinal zu seiner Unterstützung in seinem Amt bestimmt; - die der päpstlichen Sakristei zugeteilten Ordensleute; - Ordensleute verschiedener Sprachen, die die Beichte abnehmen sollen; - Ärzte und Krankenschwestern; - die Aufzugswärter des Apostolischen Palastes; - das Personal der Kantine und der Reinigungsdienste; - das Personal für allgemeine Dienstleistungen und für die technischen Dienste; - das Personal für den Transport der Kardinäle vom Domus Sanctæ Marthæ zum Apostolischen Palast; - der Oberst und ein Major der Päpstlichen Schweizergarde, die mit der Überwachung in der Nähe der Sixtinischen Kapelle betraut sind; - der Direktor der Sicherheitsdienste und des Zivilschutzes im Vatikan mit einigen seiner Mitarbeiter (vatican news - cs)

