Kardinal Re leitet Rosenkranz im Gedenken an Franziskus

Vor dem Bildnis der Maria Mater Ecclesiae, das auch an diesem Abend auf dem Vorplatz des Petersdoms aufgestellt und mit einem Strauß aus weißen und rosafarbenen Blumen geschmückt war, leitete Kardinal Re das Mariengebet, um den verstorbenen 266. Nachfolger Petri der Fürsprache der Jungfrau Maria anzuvertrauen.

Nach der Betrachtung der glorreichen Geheimnisse rief der Dekan des Kardinalskollegiums, der an diesem Abend den Rosenkranz leitete, Gott an, „den Großen in der Liebe“, und dankte Ihm „für die Gaben, die der Kirche durch das apostolische Wirken von Papst Franziskus zuteilwurden“; ebenso gedachte er des verstorbenen Papstes als Zeugen des Herrn und Seiner „Zärtlichkeit gegenüber den Kleinen und Armen, Barmherzigkeit für die Sünder und Güte gegenüber allen“.

Gegen Ende des gemeinsamen Gebetes, während sich der Himmel über Rom langsam verdunkelte, sang die versammelte Gemeinde das Salve Regina und verabschiedete sich nach dem Segen des Kardinals mit einem Applaus.

