Vatikansplitter vom Samstag: Abschied von Franziskus

Über 200.000 Menschen beim Requiem für den verstorbenen Papst, prominente Trauergäste aus aller Welt und eine Gruppe von Menschen am Rand der Gesellschaft erwartet Franziskus bei Santa Maria Maggiore. Das und mehr in unserer laufend aktualisierten Kurzübersicht.

Zum Requiem für Papst Franziskus sind bis kurz nach 10 Uhr über 200.000 Menschen an den Petersplatz gekommen. Wie die Autoritäten mitteilten, sei der Platz nach Erreichen der Kapazitätsgrenze von 50.000 Teilnehmern geschlossen worden, die weiteren Trauergäste standen an der Via Concilazione und an den umliegenden Straßen, wo die Zeremonie über Großbildschirme verfolgt werden konnte. Weitere Menschen strömten nach. Der Verkehr in der römischen Hauptstadt war praktisch lahmgelegt, auch Busse fuhren keine, um das Stadtzentrum zu entlasten.

Über 150 offizielle Delegationen nahmen an der Feier teil, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Weltreligionen. Unter anderem sah man auch den kanadischen Indianer-Chief Wilton Littlechild, „Goldener Adler“ in der Sprache der Cree, der beim Besuch des Papstes in seinem Land bei allen Feiern zugegen war und anschließend die „Worte der Heilung“ gewürdigt hatte, die Franziskus bei dieser denkwürdigen Reise gesprochen hatte.

Der Sarg mit dem verstorbenen Papst Franziskus auf dem Petersplatz

Direkt nach dem Requiem wird der Papst feierlich zur von ihm besonders geliebten Basilika Santa Maria Maggiore überführt, wo er auf seinen Wunsch hin in unmittelbarer Nähe des Gnadenbildes Salus Populi Romani beigesetzt wird. Empfangen wird er auf den Stufen der Marienbasilika durch eine Gruppe von etwa 40 Menschen, jeder mit einer weißen Rose in der Hand, Arme, Obdachlose, Häftlinge, Transgender und Migranten – also diejenigen, für die Franziskus in besonderer Weise wie ein „Vater“ gewesen ist.

An der Marienbasilika Santa Maria Maggiore wurde auch an diesem Freitagabend der Rosenkranz im Gedenken an den verstorbenen Papst gebetet. An diesem vierten Abend leitete Kardinal Pierbattista Pizzaballa die Andacht. Auch am Samstagabend wird auf dem Vorplatz der Basilika, in der zu diesem Zeitpunkt bereits die Grablege von Franziskus stattgefunden haben wird, der Rosenkranz gebetet, die Leitung übernimmt zu diesem Termin Kardinal Rolandas Makrickas, der Erzpriester-Koadiutor der Basilika.

Schon ab Sonntag, den 27. April, können Gläubige die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Das teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Das schlichte Erdgrab befindet sich im linken Seitenschiff der Basilika neben der Kapelle mit der Ikone „Salus Populi Romani“, die Franziskus als Papst mehr als 120 Mal aufgesucht hat. Beigesetzt wird der Pontifex dort am Samstag. Auf der Grabplatte steht ohne jeden Zusatz die Inschrift „Franciscus" in Großbuchstaben, darüber ist eine vergrößerte Nachbildung seines silbernen Brustkreuzes angebracht.

Die in Rom versammelten Kardinäle werden sich am Sonntagnachmittag zum Grab von Franziskus begegeben, um dort ab 16 Uhr die Vesper zu feiern. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar ab 15.50 Uhr über die Webseite www.vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook und Youtube, beziehungsweise über mehrere TV- und Radiosender aus dem deutschen Sprachraum verfolgen, die unsere Übertragungen übernehmen: unter anderen sind dies EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio.

Am Sonntag, 27. April 2025, dem 2. Tag der neuntägigen Trauerzeit, die mit dem Begräbnis eines Papstes beginnt, wird Kardinal Pietro Parolin am Vormittag eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Die Messfeier war bereits vor dem Tod des Papstes im Rahmen der Heilig-Jahr-Feier für die Jugendlichen vorgesehen, doch die bei dieser Gelegenheit geplante Heiligsprechung von Carlo Acutis musste wegen der eingetretenen Sedisvakanz auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Messe wird im offiziellen Kalender nun nicht mehr für das Jubiläum der Jugendlichen geführt, sondern wird dem Gedenken des Papstes gewidmet sein.

Auch die weiteren Messen, die im Rahmen der Novendialen, der neuntägigen traditionellen Trauerzeit ab der Papstbeerdingung, gefeiert werden, übertragen wir live und mit deutschem Kommentar. Die Messen finden bis einschließlich Sonntag jeweils um 17 Uhr im Petersdom statt; geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle.

