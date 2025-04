Ein Leben im Dienst der Kirche: Kardinal Tucci gewürdigt

Zehn Jahre nach dem Tod von Kardinal Roberto Tucci hat Kardinal Giovanni Battista Re in einer Gedenkmesse das Wirken des Jesuiten gewürdigt. Tucci war eine prägende Figur der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert.​

Lesen Sie auch 06/10/2024 Neue Kardinäle: Ein paar Infos zur Einordnung Papst Franziskus hat für den 8. Dezember ein Konsistorium einberufen, um 21 neue Kardinäle zu kreieren. Unser Kollegengespräch erklärt die Einzelheiten.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am 14. April 2015 verstarb Kardinal Roberto Tucci, ein herausragender Jesuit, Theologe und Medienexperte der katholischen Kirche. Zehn Jahre später erinnerte Kardinal Giovanni Battista Re in einer Gedenkmesse im Vatikan an das vielfältige Wirken Tuccis, der maßgeblich an der Gestaltung der Kirche im 20. Jahrhundert beteiligt war.​

Geboren am 19. April 1921 in Neapel, trat Tucci mit 15 Jahren in den Jesuitenorden ein. Er promovierte in Philosophie und Theologie und wurde 1950 zum Priester geweiht. Als Experte des Zweiten Vatikanischen Konzils trug er zur Ausarbeitung zentraler Dokumente wie „Gaudium et spes“ bei. Seine Zusammenarbeit mit dem damaligen Bischof Karol Wojtyła, dem späteren Papst Johannes Paul II., war dabei besonders prägend.​

Chefredakteur

Tucci war von 1959 bis 1973 Chefredakteur der Zeitschrift „La Civiltà Cattolica“ und leitete anschließend bis 1985 Radio Vatikan. Ab 1982 organisierte er die Auslandsreisen von Papst Johannes Paul II. und begleitete ihn auf 77 von 79 Reisen. Für seine Verdienste erhob der Papst ihn 2001 in den Kardinalstand, auf die Bischofsweihe verzichtete Tucci. Die Wahl seines argentinischen Mitbruders Kardinal Korge Mario Bergoglio zum Papst 2013 erlebte er aus nächster Nähe, allerdings nicht mehr als aktiver Wähler, da er bereits bei seiner Aufnahme ins Kardinalskollegium knapp vor der Altersgrenze von 80 Jahren stand. ​

Kardinal Re betonte in seiner Predigt Tuccis „großen Geist des Dienstes und Verantwortungsbewusstsein“. Tucci habe stets mit Liebe zur Kirche und zu den Menschen gehandelt. Papst Franziskus habe ihn früher auch schon als „treuen Hirten des Evangeliums und der Kirche“ gewürdigt, erinnert Kardinal Re.​

Tucci hatte bis ins hohe Alter ein Büro in den Räumen von Radio Vatikan. Ebenfalls am Montag wurde ein Sitzungssaal in den Redaktionsräumen nach dem Jesuiten benannt.

Kardinal Roberto Tucci hinterließ ein bedeutendes Erbe als Brückenbauer zwischen Kirche, Medien und Gesellschaft. Sein Leben bleibt ein Beispiel für engagierten und demütigen Dienst an der Kirche.

(vatican news)