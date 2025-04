Vatikansplitter: Aktuelle Kurzinformationen vom Donnerstag

4.000 Medienleute wollen von Papstbeerdigung berichten, rund 50.000 Menschen haben Franziskus im Petersdom bislang die letzte Ehre erwiesen und die Kardinäle traten zu ihrer dritten Generalkongregation zusammen. Diese und andere Informationen hier in unserer laufend aktualisierten Kurzübersicht.

Von 11.00 am Mittwoch bis um 8.30 Uhr an diesem Donnerstag haben rund 48.600 Menschen dem Papst im Petersdom die letzte Ehre erwiesen. Auch an diesem Donnerstagvormittag standen bereits viele Menschen in der Schlange, um in die Kirche zu gelangen, in der Papst Franziskus aufgebahrt ist. Allein in der Nacht zwischen 24.00 Uhr und 5.30 Uhr, in der der Petersdom ursprünglich geschlossen sein sollte, haben 13.000 Menschen die Heilige Pforte durchschritten, um sich zu verabschieden. Noch bis Freitag um 19 Uhr können die Gläubigen in den Petersdom gelangen, danach wird der Sarg für die am nächsten Morgen stattfindende Beerdigung verschlossen. Auch für diesen Donnerstagabend könnte die Öffnungszeit über 24.00 Uhr hinaus verlängert werden.

Rund 4.000 Medienleute haben derzeit bei Vatikan eine Akkreditierung für die Ereignisse rund um die Papstbeerdigung angefragt. Wie am Mittwochabend bekannt gegeben wurde, hat das zuständige Presseamt bislang 2.200 Anfragen bearbeitet.

Die Kardinäle sind am Donnerstagvormittag wie geplant zu ihrer 3. Generalkongregation zusammengetreten, derzeit sind noch keine Details aus der Sitzung bekannt. Wie am Vorabend bekannt gegeben wurde, seien bei der 2. Generalkongregation der Kardinäle am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Synodenhalle 103 Kardinäle anwesend gewesen. Sie genehmigten das Programm der neuntägigen Trauerzeit, der sogenannten Novendiali, die mit dem Tag der Beerdigung am Samstag einsetzt. Die Versammlung begann mit einem Fürbittgebet für den verstorbenen Papst und dauerte etwa eineinhalb Stunden, die neu eingetroffenen Kardinäle legten den vorgesehenen Eid ab und einigten sich darauf, am Donnerstag um 9 Uhr zu ihrer nächsten Versammlung zusammenzutreten.

