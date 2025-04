Kardinal Becciu verzichtet auf Teilnahme am Konklave

„Ich habe mich entschieden, dem Willen von Papst Franziskus zu entsprechen, auch wenn ich weiterhin von meiner Unschuld überzeugt bin“, teilte der italienische Kardinal in einer Erklärung mit. Die Entscheidung sei „zum Wohle der Kirche“ getroffen worden und „um zur Gemeinschaft und Gelassenheit des Konklaves beizutragen“.

Kardinal Giovanni Angelo Becciu wird nicht am Konklave zur Wahl des neuen Papstes teilnehmen, welches am Nachmittag des 7. Mai eröffnet wird. Das kündigte der Kardinal, der aus Sardinien stammt, in einer Erklärung an:

„Da mir das Wohl der Kirche am Herzen liegt, der ich mit Treue und Liebe gedient habe und weiterhin dienen werde, sowie um zur Gemeinschaft und Gelassenheit des Konklaves beizutragen, habe ich beschlossen, wie ich es immer getan habe, dem Willen von Papst Franziskus zu entsprechen und nicht am Konklave teilzunehmen, auch wenn ich weiterhin von meiner Unschuld überzeugt bin.“

(vatican news)