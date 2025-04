Zur Karwoche und Ostern werden Petersplatz und Petersdom wieder mit zahlreichen Blumen und Pflanzen geschmückt. Für Palmsonntag (13. April) wurden 150 Palmen und 200.000 Olivenzweige gespendet, wie das Vatikan-Governatorat (Freitag) mitteilte. Mitarbeiter des Garten- und Umweltdienstes des Governatorats kümmern sich mit den Spendern der Pflanzen und Blumen um Aufbau und Gestaltung. Die florale und Pflanzen-Pracht kommt aus Holland und Italien; auch Slowenien unterstützt den Blumenschmuck.

Die Ölzweige für Palmsonntag spendete die Nationale Vereinigung der Olivenabau-Orte in Latium. Die „Fenix-Palmen“ sind ein Geschenk des Neokatechumenalen Wegs. Die traditionellen geflochtenen Palmzweige (Palmurelli) sind eine Gabe eines Einzelunternehmens aus Sanremo. Beim Palmsonntag werden traditionell Palm- und Olivenzweige an Gottesdienstbesucher verschenkt. Der Brauch erinnert daran, dass die Menschen Jesus beim Einzug in Jerusalem mit Palmwedeln zujubelten. Die gr oßen Olivenbäume, die in der Nähe der Statuen der Heiligen Petrus und Paulus und rund um den Obelisken aufgestellt werden, sind einem Großhändler zu verdanken.

Osternacht und Ostersonntag

Der Blumenschmuck für die Osternacht wird auch dank Unterstützung aus Slowenien ermöglicht. Am Ostersonntag (20. April), wird der Petersplatz mit Tausenden von Blumen und Pflanzen geschmückt sein. Die Blütenpracht ist einer großzügigen Spende niederländischer Floristen zu verdanken. Die Gestaltung vor Ort übernehmen Mitarbeiter aus den Niederlanden in Zusammenarbeit mit dem Garten- und Umweltdienst des Governatorats.

(pm/vatican news - sst)