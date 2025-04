Kardinäle rufen zu weltweitem Gebet auf

Im Vorfeld des Konklaves haben die in Rom versammelten Kardinäle die Gläubigen weltweit dazu aufgerufen, das anstehende kirchliche Ereignis als Zeit der Gnade und des geistlichen Hörens zu begreifen. In einer offiziellen Mitteilung des Heiligen Stuhls bitten sie eindringlich um Gebetsunterstützung.

Lesen Sie auch 29/04/2025 Kardinäle entscheiden weitere Details zum Konklave-Beginn 124 wahlberechtigte Kardinäle sind mittlerweile in Rom eingetroffen, während zwei Kardinäle aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konklave teilnehmen werden. In der 6. ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Kardinäle, die sich derzeit in Rom zu den Generalkongregationen zur Vorbereitung des kommenden Konklaves versammelt haben, haben sich in einem feierlichen Appell an die Gläubigen in aller Welt gewandt. In der vom Vatikan veröffentlichten Mitteilung heißt es: „Das Kardinalskollegium, das sich zu den Generalkongregationen in Rom versammelt hat, möchte das Volk Gottes dazu einladen, diesen kirchlichen Moment als ein Ereignis der Gnade und der geistlichen Unterscheidung im Hören auf den Willen Gottes zu leben.“

Die Kardinäle, so der Text weiter, seien sich der großen Verantwortung bewusst, die ihnen mit der Wahl eines neuen Papstes zukomme. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, rufen sie zur Gebetsunterstützung durch alle Gläubigen auf. „Das Gebet ist die wahre Kraft, die in der Kirche die Einheit aller Glieder im einen Leib Christi fördert“, zitieren sie den Apostel Paulus (vgl. 1 Kor 12,12).

Demut als Werkzeug der unendlichen Weisheit und Vorsehung

Angesichts der Tragweite des bevorstehenden Ereignisses und der Herausforderungen der heutigen Zeit sei es notwendig, sich in Demut als Werkzeuge der unendlichen Weisheit und Vorsehung des himmlischen Vaters zu verstehen. Dabei müsse man sich ganz der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. „Er ist der eigentliche Protagonist im Leben des Gottesvolkes, den wir hören und dessen Stimme wir in der Kirche annehmen müssen“, heißt es weiter unter Berufung auf die Offenbarung des Johannes (vgl. Offb 3,6).

Abschließend stellen sich die Kardinäle unter den besonderen Schutz Mariens. „Möge die Muttergottes diese gemeinsame Anrufung mit ihrer mütterlichen Fürsprache begleiten.“

(vatican news)