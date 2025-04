Das Jubiläum für digitale Missionare: Berufen zur Online-Evangelisierung

Das Jubiläum der digitalen Missionare und katholischen Influencer findet am 28. und 29. Juli 2025 in Rom statt. Ziel der Veranstaltung ist es, jene zu feiern, zu inspirieren und zu unterstützen, die das Evangelium über digitale Plattformen verbreiten.

Die Teilnehmer können sich über eine offizielle Website registrieren und Informationen zum Programm abrufen. Das Jubiläum bietet eine Gelegenheit für den Austausch von Erfahrungen und die Weiterbildung in der digitalen Evangelisation. Am ersten Tag gibt es eine Eröffnungsmesse, drei Workshops zur digitalen Missionstätigkeit und eine Gebetsnacht in der Basilika St. Peter, die eine spirituelle Erneuerung symbolisieren soll. Am zweiten Tag begeben sich die Teilnehmer zur Heiligen Pforte, bevor sie sich an der digitalen Aktion „Missionare der Hoffnung online“ beteiligen, die das Jubiläum global verbreiten soll.

Ein besonderes Highlight ist das Catholic Influencers Festival, das am Abend des 29. Juli stattfindet. Es würdigt die Vielfalt und Kreativität der digitalen Verkündigung. Zur Vorbereitung werden monatliche Zoom-Treffen angeboten, um den gemeinsamen Weg bis zum Jubiläum zu gestalten. Der gesamte Prozess soll inklusiv sein und jedem die Teilnahme ermöglichen – getreu der Aufforderung von Papst Franziskus, auch im digitalen Raum eine Kirche „auf dem Weg“ zu sein.

