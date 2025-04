Vatikan: Jean-Marie Speich wird Nuntius in den Niederlanden

Papst Franziskus hat Jean-Marie Speich, bisher Apostolischer Nuntius in Slowenien und Delegat für den Kosovo, zum neuen Apostolischen Nuntius in den Niederlanden ernannt. Der erfahrene französische Diplomat bringt jahrzehntelange Erfahrung im Dienst des Heiligen Stuhls mit.

Jean-Marie Speich wurde am 15. Juni 1955 in Straßburg geboren und empfing am 9. Oktober 1982 die Priesterweihe für das Bistum Straßburg. Nach seiner Ausbildung an der Päpstlichen Kirchenakademie trat er 1986 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein. Er arbeitete in den Nuntiaturen in Deutschland, Haiti, Bolivien, Kanada, Großbritannien, Ägypten, Spanien und Kuba. Seit 2008 leitete er die französischsprachige Abteilung des Staatssekretariats des Heiligen Stuhls.

Am 17. August 2013 ernannte ihn Papst Franziskus zum Titularerzbischof von Sulci und zum Apostolischen Nuntius in Ghana. Der Papst persönlich spendete ihm und Giampiero Gloder am 24. Oktober desselben Jahres die Bischofsweihe. Am 19. März 2019 ernannte ihn Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius in Slowenien und zum Apostolischen Delegaten für den Kosovo.

Sein bischöflicher Wahlspruch „Wi I Kan“ („Wie ich kann“) ist das seit dem Mittelalter bezeugte elsässische Motto der Straßburger Familie Speich.

(vatican news - mg)