Vatikansplitter: Aktuelle Kurzinformationen

Die abendlichen Rosenkränze finden ab sofort in Santa Maria Maggiore statt, wie viele Kardinäle wählen eigentlich den neuen Papst und was geschieht mit der Vereidigung der Schweizergarde, die für den 6. Mai geplant war? Diese und andere Informationen hier in unserer laufend aktualisierten Kurzübersicht.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Tausende begleiten Überführung des Papstes in den Petersdom Mit einer feierlichen Zeremonie sind die sterblichen Überreste von Papst Franziskus an diesem Mittwochmorgen in den Petersdom überführt worden, wo die Gläubigen sich ab sofort von ...

Der abendliche Rosenkranz wird ab sofort nicht mehr auf dem Petersplatz stattfinden und somit auch nicht mehr durch Vatican News live und in den verschiedenen Sprachen übertragen. Allerdings wird nach wie vor der Rosenkranz in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore gehalten, jeden Abend bis einschließlich Samstag um 21 Uhr. Am Mittwochabend steht Kardinal Baldo Reina, Vikar für die Diözese Rom und Erzpriester der Basilika San Giovanni in Laterano, dem Gebet der Gläubigen im Gedenken an Papst Franziskus vor. Diese Rosenkränze übertragen wir zwar nicht live, aber es wird im Anschluss eine Videonachricht dazu geben.

*****

Wie kann man dem Papst im Petersdom die letzte Ehre erweisen? Dort ist Franziskus derzeit - wie von ihm selbst noch zu Lebzeiten verfügt - im offenen Sarg aufgebahrt. Im Gegensatz zu den Päpsten vor ihm wollte er nicht auf einem erhöhten Katafalk und ohne Sarg aufgebahrt werden. Bis Freitagabend können sich die Gläubigen von ihm verabschieden. Am Mittwoch, den 23. April, von 11-24 Uhr; am Donnerstag, 24. April, von 7-24 Uhr, und am Freitag, 25. April von 7-19 Uhr (je nach Nachfrage könnte die Öffnungszeit - zumindest am Mittwoch und am Donnerstag - allerdings auch verlängert werden, hieß es aus dem Presseamt). Während dieser Zeiten werden die Bilder aus dem Petersdom auch im Live-Stream übertragen. Am Freitag ab 20 Uhr wird die Zeremonie zur Sargschließung im ansonsten leeren Petersdom vorgenommen werden. Diese feierliche Handlung wird durch Radio Vatikan mit deutschsprachiger Begleitung übertragen.

*****

Die Beerdigungsmesse für Papst Franziskus wird am Samstag ab 10 Uhr auf dem Petersplatz durch Kardinal Giovanni Battista Re, den Dekan des Kardinalskollegiums, gefeiert. Zahlreiche Staats- und Regerungschefs haben ihr Kommen angekündigt, so der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier und der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz, Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker, die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Suter, US-Präsident Trump, der französische Präsident Macron, EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Metsola, sowie - neben vielen anderen - die Präsidenten der Ukraine, Brasiliens und Argentiniens, ebenso wie gekrönte Häupter wie das belgische und das spanische Königspaar und Prinz Albert II. von Monaco.

Anschließend wird der Sarg mit der sterblichen Hülle des Papstes unter Anteilnahme der Gläubigen in die Basilika Santa Maria Maggiore überführt und dort beigesetzt. Als Grablege hat Franziskus sich eine Nische zwischen der Kapelle der von ihm verehrten Marienikone Salus Populi Romani und einer Darstellung von Maria Königin des Friedens ausgesucht.

*****

Mit dem Tod des Papstes am Ostermontag steht fest: 135 Kardinäle hatten zum Zeitpunkt seines Todes das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet und sind damit wahlberechtigt. In der Tat ändert auch ein eventueller 80. Geburtstag bis zum Beginn des Konklaves nichts an der Wahlberechtigung. Die Apostolische Konstitution Universi Dominici Gregis besagt, dass der Zeitpunkt ausschlaggebend ist, zu dem die Sedisvakanz eintritt. Insgesamt umfasst das Kardinalskollegium derzeit 252 Kardinäle aus allen Teilen der Welt.

Zwei der wahlberechtigten Kardinäle haben unterdessen angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konklave teilnehmen zu können: Antonio Cañizares Llovera, der emeritierte Erzbischof von Valencia, und der bosnische Kardinal Vinko Puljic, emeritierter Erzbischof von Sarajevo. Beide sind 79 Jahre alt. Der Kreis der Wähler (und Wählbaren) schrumpft damit auf 133, auch wenn Universi Dominici Gregis eigentlich eine Höchstgrenze von 120 wahlberechtigten Kardinälen vorsieht. Papst Franziskus hat diese Grenze mit seinen Ernennungen bewusst überschritten, auch seine beiden Vorgänger nahmen manche Kardinalserhebungen über die Zahl von 120 Papstwählern hinaus vor.

*****

Die Päpstliche Schweizergarde hat nach dem Tod von Papst Franziskus am 21. April ihre jährliche Vereidigung der Rekruten in den Herbst verschoben. Sie findet traditionell am 6. Mai statt. Das neue Datum wolle die Garde bekanntgeben, sobald es feststehe, hieß es in einer Pressemitteilung der Päpstlichen Leibwache vom Ostermontagabend.

*****

(vatican news - cs)