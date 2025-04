Jubiläum der Kranken: Große Messe am Sonntag auf dem Petersplatz

Mit einer großen Messe auf dem Petersplatz endet am Sonntag das Jubiläum der Kranken, für das rund 20.000 Pilger aus 100 Ländern erwartet werden. Erzbischof Rino Fisichella, der Pro-Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung, wird die Feier in Vertretung des Papstes leiten. Um 10.30 Uhr geht es los, wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Unter normalen Umständen hätte Papst Franziskus der Messe vorgestanden, doch vermeidet er derzeit während seiner Rekonvaleszenz auf Anraten der Ärzte öffentliche Auftritte und Begegnungen mit größeren Gruppen.

Der Einladung aus dem Vatikan sind rund 20.000 Kranke und ihre Begleiter gefolgt, sie sind bereits in Rom unterwegs, um an den verschiedenen Jubiläums-Veranstaltungen teilzunehmen. Höhepunkt und Abschluss der eigens ihnen gewidmeten Tage wird die große Messe auf dem Petersplatz sein, die durch Erzbischof Rino Fisichella geleitet wird. Erzbischof Fisichella ist Pro-Präfekt im Dikasterium für Evangelisierung (zuständig für grundlegende Fragen der Evangelisierung in der Welt), dessen Leitung Papst Franziskus sich mit der Kurienreform Praedicate Evangelium selbst vorbehalten hat.

Die Messe wird am Sonntag, 6. April, ab 10.30 Uhr gefeiert, Radio Vatikan überträgt live und mit deutschsprachigem Kommentar über die üblichen Kanäle, darunter Youtube, die Vatican-News-Webseite und Facebook. Ob im Anschluss auch eine eventuelle Übertragung des Mittagsgebetes stattfindet, und wenn, in welcher Form diese stattfinden könnte, wird derzeit noch geprüft.

Am Tag zuvor, also am Samstag, 5. April, werden die Teilnehmer am Jubiläum der Kranken die Gelegenheit gehabt haben, zur Heiligen Pforte zu pilgern und das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Darüber hinaus sind über Rom verteilt Workshops, Konferenzen, Diskussions- und Gebetsrunden sowie Konzerte angekündigt. Einige der Veranstaltungen finden sich auch auf der Internetseite zum Jubiläum: iubilaeum2025.va.

(vatican news - cs)