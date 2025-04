Vatikan gibt Details der Beerdigungsfeiern bekannt

Papst Franziskus im offenen Sarg, aufgebahrt im Petersdom (AFP or licensors)

150.000 Menschen haben von Mittwoch bis Freitag 12 Uhr Papst Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erwiesen. 149 Kardinäle waren am Freitagvormittag bei der vierten Generalkongregation, 33 von ihnen ergriffen das Wort und lieferten Beiträge zu Kirche und Welt. Darüber informierte Vatikansprecher Matteo Bruni an diesem Freitagmittag.

Die Verlesung der Apostolischen Konstitution „Universi Dominici Gregis“ wurde bis zum Absatz 32 fortgesetzt, so Bruni. Das Dokument von 1996 regelt die Verfahren, die im Vatikan nach dem Tod eines Papstes und bis zur Wahl eines Nachfolgers gelten. Darin ist auch festgelegt, dass alle Kardinäle in der Kongregation über diese Regeln informiert werden. Danach erläuterte der päpstliche Zeremonienmeister Erzbischof Diego Ravelli den Kardinälen den Ablauf des Begräbnisritus, wobei er unterstrich, dass es sich um die Beerdigung eines Hirten und nicht eines Herrschers handele. Der Leichnam des Papstes liegt im Petersdom nicht auf dem Katafalk, der erhöhten Trauerbahre, sondern im offenen Sarg.

Freitagabend wird der Sarg von Papst Franziskus im Petersdom verschlossen. Dieser Ritus findet im kleinen Kreis statt und wird nicht live übertragen, wiederholte Bruni.

Sitzordnung: Es gilt das französische Alphabet

Bei der Beerdigungsmesse am Samstag werden die Staatsoberhäupter dem Protokoll entsprechend angeordnet sein. In der ersten Reihe sitzen Bruni zufolge die Präsidenten von Argentinien, dem Heimatland des Papstes, sowie von Italien, gefolgt von den gekrönten Häuptern und den Präsidenten der übrigen Länder in der Reihenfolge des französischen Alphabets.

Die Prozession mit dem Fahrzeug, das den Leichnam des Papstes nach Santa Maria Maggiore bringt, fährt nicht über den Petersplatz, sondern verlässt den Vatikan über das südliche Perugino-Tor bei der Casa Santa Marta. Der Konvoi wird Bruni zufolge eine halbe Stunde unterwegs sein und damit etwa doppelt so schnell wie Schrittgeschwindigkeit fahren. Der Sarg des Papstes wird sichtbar sein. Nach Angaben der römischen Stadtverwaltung führt die Strecke über die Piazza Venezia und am Kolosseum vorbei.

Besuch der Kardinäle am Papstgrab

Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr werden die Kardinäle nach Santa Maria Maggiore kommen, informierte Bruni weiter, sie werden die Heilige Pforte durchschreiten und am Grab von Franziskus beten. Nach einem Besuch der daneben liegenden Kapelle mit der Marienikone Salus Populi Romani feiern die Kardinäle gemeinsam die Vesper.

Zwischen Mittwoch und Freitag jeweils 12 Uhr haben rund 150.000 Menschen Papst Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erwiesen, so Bruni weiter. Die Basilika schließt um 19 Uhr, aber um 18 Uhr wird der Zugang zur Warteschlange beendet, ab 17 Uhr wird laut italienischem Zivilschutz auch der Zugang zum Platz geschlossen. Bruni zufolge sind bis jetzt vom Vatikan 2700 Medienschaffende für die Veranstaltungen dieser Tage akkreditiert. Ursprünglich war von etwa 4.000 Ansuchen die Rede gewesen.

