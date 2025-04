Vatikan: Erste Generalkongregation der Kardinäle

Nachdem der Tod des amtierenden Papstes offiziell festgestellt wurde, hat an diesem Dienstagmorgen erstmals die Generalkongregation der Kardinäle getagt. Wie das vatikanische Presseamt mitteilte, dauerte diese erste Sitzung von 9 Uhr bis 10.30 Uhr.

Anwesend waren rund sechzig Kardinäle aus aller Welt, die mit einem Gebetsmoment für den verstorbenen Papst ihre Sitzung begonnen haben. Wie in der Apostolischen Konstitution Universi Domini Gregis von Papst Johannes Paul II. (1996) bestimmt, ist die Generalkongregation der Kardinäle dafür zuständig, während einer Sedisvakanz wichtige Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört auch das Datum für die Überführung des päpstlichen Sarges in den Petersdom und für die Exequienmesse.

Wie vorgesehen, hätten die Kardinäle vor Beginn der Arbeiten einen Eid darauf geleistet, die Normen besagter Konstitution zur Sedisvakanz und zur Wahl des Papstes „getreu zu befolgen“; anschließend sei das „Adsumus“ gesungen worden, so die Mitteilung aus dem Pressesaal weiter.

Die ersten Entscheidungen

Ausdrücklich seien die Paragraphen 12 und 13 der Konstitution gelesen worden. In diesen geht es um die Arbeit der Generalkongregation während der Sedisvakanz. So sind die versammelten Kardinäle nicht nur dafür zuständig, besonders schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, sondern auch, dafür zu sorgen, dass der Fischerring und das Bleisiegel des verstorbenen Papstes vernichtet werden. Ferner gilt es, praktische Entscheidungen für die Vorbereitung des Konklaves zu treffen. Ebenso war es Aufgabe der Kongregation, die Daten für die Überführung des Sarges in den Petersdom und für die Beerdigungsmesse festzulegen. Beide Daten stehen nach der ersten Generalkongregation bereits fest: Überführung am 24. April um 9 Uhr, Beerdigungsmesse am 26. April um 10 Uhr.

Wie weiter bekannt gegeben wurde, verlas Kardinalkämmerer Farrell bei der ersten Sitzung der Kardinäle auch das Testament des verstorbenen Papstes, das am Abend des Ostermontag veröffentlicht worden ist.

Die nächste Sitzung der Generalkongregation wird am Mittwoch um 17 Uhr stattfinden, da die anwesenden Kardinäle am Vormittag an der Überführung des Leichnams von Franziskus in den Petersdom teilnehmen werden.

Heilig-Jahr-Messe mit Jugendlichen findet statt

Noch weitere Entscheidungen wurden an diesem Dienstag getroffen. So wird die Messe, die im Rahmen der Heilig-Jahr-Feier der Jugendlichen für den 27. April auf dem Petersplatz geplant war, tatsächlich stattfinden und von Kardinal Pietro Parolin zelebriert werden. Es handelt sich an diesem zweiten Tag der Novendiale, also der neuntägigen Trauer um einen verstorbenen Papst, die mit der Beerdigung beginnt, um eine Exequienmesse. Die weiteren während der Novendialen vorgesehenen Messen sollen anschließend täglich um 17 Uhr gefeiert werden.

Während der ersten Sitzung wurden auch die drei Kardinäle ausgelost, die dem Kardinalkämmerer in einer eigenen Kommission bei allfälligen Entscheidungen minderer Bedeutung zur Seite stehen sollen. Dabei handelt es sich um die Kardinäle Parolin, Rylko und Baggio - jeweils einer aus den verschiedenen Rangstufen der Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone. Nach drei Tagen werden die Mitglieder der Kommission erneut durch Los bestimmt, auch in diesem Fall jeweils ein Kardinal aus jeder der drei Rangstufen.

