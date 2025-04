In der ersten Generalkongregation (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kardinäle beschließen Aussetzung von Seligsprechungen

„Das Kardinalskollegium hat in der Generalkongregation, die am heutigen Tag stattgefunden hat, entschieden, die geplanten Seligsprechungsfeiern auszusetzen, bis zur Entscheidung des neuen Papstes“: das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Dienstag mit.

Lesen Sie auch 22/04/2025 Vatikan: Erste Generalkongregation der Kardinäle Nachdem der Tod des amtierenden Papstes offiziell festgestellt wurde, hat an diesem Dienstagmorgen erstmals die Generalkongregation der Kardinäle getagt. Wie das vatikanische ... Am selben Tag hatte vormittags die erste der Sitzungen stattgefunden, in denen bis zur Wahl des neuen Papstes wichtige Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden. Unter anderem hatten die Kardinäle dabei auch die Daten für die Überführung des päpstlichen Sarges in den Petersdom und für die Beerdigungsmesse festgelegt.

Bereits vor einigen Tagen wurde mitgeteilt, dass die Heiligsprechung von Carlo Acutis, die Papst Franziskus während einer großen Messe mit Jugendlichen am 27. April vornehmen wollte, verschoben werde. (vatican news - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.