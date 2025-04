Vatikan: Auf einen Blick

Hier finden Sie aktuelle Kurznachrichten aus dem Vatikan.

In der vatikanischen Audienzhalle sind am Freitagvormittag die diesjährigen Fastenpredigten zu Ende gegangen. Der Kapuziner Roberto Pasolini beschäftigte sich in seiner vierten Predigt vor Verantwortlichen der römischen Kurie und weiteren Interessierten mit der Himmelfahrt Christi. Sie bedeute nicht, dass der Auferstandene die Menschen im Stich lasse, sondern dass er ihnen Raum gebe. Pasolini richtete Grüße an Papst Franziskus aus: „Er wird, da sind wir mittlerweile sicher, bald wieder unter uns sein und am Leben seiner Kirche teilhaben“. Den Text der Fastenpredigt auf Italienisch und Englisch finden Sie hier.

Der vatikanische „Außenminister“ lobt die friedliche Koexistenz der Religionen im mehrheitlich muslimischen Senegal. In einer Welt, die „verzweifelt“ nach Frieden suche, könnten die verschiedenen Religionen einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie eine Weltsicht böten, die über bloße „politische Deals“ hinausgehe. Das schreibt Kurien-Erbischof Richard Paul Gallagher in einer Botschaft an einen Kongress in Dakar. Der Verantwortliche des Staatssekretariats für Außenbeziehungen würdigt, dass im Senegal „Muslime, Katholiken, Protestanten und die Anhänger von traditionellen Religionen in bemerkenswerter Harmonie als eine Familie zusammenleben“.

Etwa zwölf Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Petersdom in Rom. Diese Zahl nannte der „Hausherr“ der Basilika, Kardinal Mauro Gambetti, an diesem Freitag. „Womöglich werden es in diesem Jahr mehr als doppelt so viele sein“, so Gambetti. 2025 ist für die katholische Kirche ein Heiliges Jahr. Der Kardinal äußerte sich auf einer Pressekonferenz, bei der die Restaurierung der Gräber von Paul III. und Urban VIII. im Petersdom sowie die neue, mehr auf „Chiaroscuro“ setzende Beleuchtung der Vatikanischen Grotten vorgestellt wurde.

(vatican news – sk)