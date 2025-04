Estlands Präsident im Vatikan

Der estnische Präsident Alar Karis ist an diesem Donnerstagvormittag im Vatikan empfangen worden. Wie aus dem anschließend verbreiteten Statement hervorgeht, ging es bei den Gesprächen im Staatssekretariat um die Seligsprechung des estnischen Märtyrererzbischofs Eduard Profittlich und Perspektiven für ein Ende des Ukraine-Krieges.

Darüber hinaus wurden die „gute bilaterale Beziehung“ sowie der „positive Beitrag der lokalen katholischen Gemeinschaft zur estnischen Gesellschaft“ hervorgehoben. Alar Karis, seit Oktober 2011 Präsident des Landes im Baltikum, wurde durch den vatikanischen Staatssekretär Pietro Parolin und Erzbischof Paul Richard Gallagher, den Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten und internationalen Organisationen, im Staatssekretariat empfangen. Eine Audienz mit dem Papst fand wegen dessen weiterer Genesung nicht statt.

Bei den Gesprächen (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Die Gespräche im Staatssekretariat

„Während des freundlichen Gesprächs – so ein Kommuniqué des Presseamtes des Heiligen Stuhls – wurde die gute bilaterale Beziehung gewürdigt und der positive Beitrag der lokalen katholischen Gemeinschaft zur estnischen Gesellschaft hervorgehoben. Es wurde auch Freude über die bevorstehende Seligsprechung des Erzbischofs Eduard Profittlich, eines jesuitischen Märtyrers und des ersten Seligen Estlands, zum Ausdruck gebracht.“ Abschließend, so die Mitteilung weiter, „wurde auch auf bilaterale, regionale und internationale Fragen eingegangen, mit besonderem Bezug auf die Perspektiven für das Ende des Krieges in der Ukraine.“

Am Vortag war der estnische Präsident auch beim italienischen Präsidenten Sergio Mattarella zu Gast.

