Vatikan: 14 neue Elektrofahrzeuge im Zuge der Öko-Wende

Im Zuge der Öko-Wende 2030 sollen im Vatikan 14 neue Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Sie sollen von der Gendarmerie, der Feuerwehr und in anderen Bereichen des Staates Vatikanstadt genutzt werden, wie am Montag bekannt wurde.

Vatican News

Die Lieferung sei Teil eines langfristig angelegten Entwicklungsprogramms für den Umweltschutz, das unter dem Motto „Ökologische Wende 2030“ steht. Im Zuge des 2023 gestarteten Programms verfolgt der Vatikanstaat verschiedene Initiativen; die Umwandlung seines Fuhrparks in einen umweltfreundlichen Autobestand bis zum Jahr 2030 ist ein Teil davon.

Die neue Lieferung umfasst 14 Elektrofahrzeuge, darunter vier Melex-Personenfahrzeuge für die Gendarmerie und zehn Goupil-Nutzfahrzeuge für den Bedarf des Staates Vatikanstadt. Die Autos stammen vom italienischen Hersteller Exelentia. Zusätzlich zu dieser Lieferung werde Exelentia zwei Elektrofahrzeuge spenden, die für die Bedürfnisse des Papstes entsprechend modifiziert worden seien, hieß es weiter.

Passende Autos für den Vatikanstaat

Die ersten vier Melex 343-Autos für die Vatikan-Gendarmerie, von denen zwei von der Feuerwehr genutzt werden sollen, sollen am kommenden Mittwoch (16. April) auf der Piazza vor dem Governatorat übergeben werden.

Melex 343 ist ein kleines, komfortables und vollelektrisches Fahrzeug, das sich problemlos in historischen Zentren und sensiblen Bereichen wie Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen, aber auch in Parks und Sportzentren fahren lässt. Es wird von der Gendarmerie und anderen Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, da es sehr wendig und robust ist, was einen effizienteren Streifendienst ermöglicht, auch in Innenbereichen und Räumen mit hoher Fußgängerdichte. Es ist so ausgestattet, dass es im Falle von Katastrophen und Bränden Erste-Hilfe- und Unterstützungsmaterial aufnehmen kann.

Ein umweltfreundlicher Fuhrpark bis 2030

Neben dem schrittweisen Ersatz von Autos durch Elektrofahrzeuge bis 2030 im Vatikanstaat soll innerhalb und außerhalb des Territoriums zudem das Ladenetzwerk für Elektroautos ausgebaut werden, teilte der Vatikan weiter mit. So seien am 20. Dezember 2024 zwanzig Schnellladesäulen an zehn Säulen und zwei ultraschnelle Ladesäulen an einer zusätzlichen Säule neben dem Eingang der Audienzhalle Paul VI. in Betrieb genommen worden.

Außerdem wurde im Rahmen des Projekts zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen zur Verringerung der CO2-Emissionen im vergangenen Dezember die neue Photovoltaik-Glasüberdachung des „Cortile delle Corazze“ am Eingang zu den Vatikanischen Museen eingeweiht.

(vaticannews - pr)