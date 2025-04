Als Geschwister nach Nizäa zurückkehren

Die Aktualität des ersten ökumenischen Konzils im Dokument der Internationalen Theologischen Kommission – ein Leitartikel von unserem Chefredakteur Andrea Tornielli.

Andrea Tornielli - Vatikanstadt

1700 Jahre danach, im Jubiläumsjahr 2025, nach Nizäa zurückzukehren, bedeutet vor allem, sich mit allen Christen der Welt als Geschwister wiederzufinden: Das Glaubensbekenntnis, das aus dem ersten ökumenischen Konzil hervorging, wird nämlich nicht nur von den Ostkirchen, den orthodoxen Kirchen und der katholischen Kirche geteilt, sondern es ist auch den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam. Es bedeutet, sich unter Geschwistern um das wirklich Wesentliche zu versammeln, denn das, was uns eint, ist stärker als das, was uns trennt: „Gemeinsam glauben wir an den dreieinigen Gott, an Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, an das Heil in Jesus Christus, gemäß der Schrift, die in der Kirche und unter der Führung des Heiligen Geistes gelesen wird. Gemeinsam bekennen wir uns zur Kirche, zur Taufe, zur Auferstehung der Toten und zum ewigen Leben.“ Das ist ein Schwerpunkt des Dokuments „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser“, das von der Internationalen Theologischen Kommission zum Gedenken an Nizäa veröffentlicht wurde.

Gemeinsames Osterdatum

Das erste ökumenische Konzil hatte unter anderem zum Ziel, ein gemeinsames Datum für die Feier des Osterfestes festzulegen, das bereits in der Kirche der ersten Jahrhunderte umstritten war: Einige feierten es in Verbindung mit dem jüdischen Pessachfest am 14. des Monats Nisan, andere am Sonntag nach dem jüdischen Pessachfest. Nizäa trug dazu bei, ein gemeinsames Datum zu finden, indem es den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond als Datum für das Osterfest festlegte. Die Situation änderte sich im 16. Jahrhundert mit der Kalenderreform durch Gregor XIII.: Die Kirchen im Westen berechnen das Datum nun nach diesem Kalender, während die Kirchen im Osten weiterhin den julianischen Kalender verwenden, der vor der gregorianischen Reform in der gesamten Kirche galt. Es ist jedoch bezeichnend und prophetisch, dass genau im Jubiläumsjahr von Nizäa alle christlichen Kirchen Ostern am selben Tag feiern, nämlich am Sonntag, 20. April. Es ist ein Zeichen und eine Hoffnung, so bald wie möglich zu einem von allen akzeptierten Datum zu gelangen.

Christus als Mensch und als Gott

Neben dem ökumenischen Aspekt gibt es noch einen zweiten Aspekt, der diese Rückkehr nach Nizäa so aktuell macht. Bereits im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts wies der damalige Kardinal Joseph Ratzinger auf eine echte Herausforderung für das Christentum hin, nämlich die eines „neuen Arianismus“ und damit die wachsende Schwierigkeit, die Göttlichkeit Jesu anzuerkennen, wie sie im christologischen Glauben der Kirche bekundet wird: Er wird als großer Mann, als Revolutionär, als außergewöhnlicher Lehrer, aber nicht als Gott angesehen. Es gibt jedoch noch eine andere Gefahr, die in dem neuen Dokument ebenfalls hervorgehoben wird, und zwar die genau spiegelbildliche und entgegengesetzte Gefahr, also die Tatsache, dass es schwierig wird, die volle Menschlichkeit Christi anzuerkennen. Jesus kann Müdigkeit, Traurigkeit und Verlassenheit, aber auch Zorn empfinden. Der Sohn hat sich in der Tat entschieden, unser Menschsein in vollem Umfang zu leben. In ihm, in der Menschlichkeit, die in jedem Augenblick zum Ausdruck kommt, darin, dass er sich von der Wirklichkeit „verwunden“ lässt, dass er sich vom Leiden der Menschen, denen er begegnet, berühren lässt, dass er zu den Bitten der Armen, die ihn um Hilfe bitten, „Ja“ sagt, sehen wir verstärkt widergespiegelt, was es bedeutet, Mensch zu sein, und gleichzeitig sehen wir die Macht einer Gottheit widergespiegelt, die sich entschieden hat, sich herabzulassen und sich zu entäußern, um uns beizustehen und uns zu retten.

