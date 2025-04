Vatikan: Denkmalschutz aus weiblicher Hand

Elvira Cajano ist studierte Architektin, hat einen Doktor in Geschichte, Design und Restauration und verfügt über langjährige Erfahrung in leitender Funktion im Bereich Denkmalschutz und als Uni-Dozentin

Die Ständige Kommission für den Schutz der historischen und künstlerischen Denkmäler des Heiligen Stuhles hat eine neue Direktorin: Es handelt sich um die Italienerin Elvira Cajano.

Lesen Sie auch 10/04/2025 Vatikanische Museen zeigen restaurierte Persephone-Malerei Diesen Donnerstagnachmittag präsentieren die Vatikanischen Museen ein besonderes Restaurierungsprojekt: Es geht um eine Kopie einer Malerei des verlorenen Campanari-Grabes von ...

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin habe die Gastprofessorin der Fakultät für Geschichte und Kulturgüter der Kirche an der Päpstlichen Universität Gregoriana ernannt, teilte der Vatikan an diesem Donnerstag mit.

Geschichte, Design und Restauration

Cajano, 1955 in Parma geboren, ist studierte Architektin und hat einen Doktortitel in Geschichte, Design und Architektur-Restauration. In der Region Umbrien war sie in leitender Funktion bei der „Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio“ (im Amt für Architektur, Kunst und Landschaft, Anm. d. Red.) tätig. An der Päpstlichen Universität Gregoriana lehrte sie als Dozentin Theorie der Restauration und Konservierung. Cajano ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen.

Die Ständige Kommission für den Schutz der historischen und künstlerischen Denkmäler des Heiligen Stuhls wurde am 27. Juni 1923 von Pius XI. gegründet.

(vatican news - pr)