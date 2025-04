Vatikan: Auf einen Blick

Hier finden Sie kurze Nachrichten aus dem Vatikan.

Kardinal Comastri wird Ostermesse feiern

Der frühere Erzpriester des Petersd0ms, Kardinal Angelo Comastri, wird an diesem Ostersonntag die Messe auf dem Petersplatz zelebrieren. Diese Entscheidung des Papstes wurde an diesem Mittwoch bekannt. Die Osternacht hingegen soll von Kardinal Giovanni Battista Re, dem Dekan des Kardinalskollegiums, in St. Peter zelebriert werden. Bereits am Dienstag hatte der Vatikan bekanntgegeben, welche Kardinäle im Auftrag des Papstes die Riten der Kartage leiten werden.

Papst spendet für Myanmar

Papst Franziskus hat eine Summe in ungenannter Höhe für die Opfer des verheerenden Erdbebens in Myanmar gespendet. Das teilen die Vatikanbehörden für menschliche Entwicklung und für karitative Hilfe mit. Der Papst wolle damit den Betroffenen „seine Nähe ausdrücken“. Bei dem Erdbeben vor drei Wochen sind in Myanmar Tausende von Menschen ums Leben gekommen; Hilfseinsätze werden durch den Bürgerkrieg erschwert bzw. unmöglich gemacht.

