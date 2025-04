Vatikan: Änderungen im Jubiläumsprogramm für Arbeiter und Unternehmer

Erinnerung an den verstorbenen Papst Franziskus (Vatican Media)

Das Vatikanische Dikasterium für die Evangelisierung hat mitgeteilt, dass die ursprünglich geplanten Veranstaltungen für das Jubiläum der Arbeiter und das der Unternehmer im Mai 2025 abgeändert werden. Stattdessen steht für Pilger ein spiritueller Höhepunkt im Mittelpunkt.

Lesen Sie auch 24/12/2024 Die Heilige Pforte des Petersdoms - ein Geschenk des Bistums Basel Die Heilige Pforte des Petersdoms, die 1950 von Papst Pius XII. feierlich geöffnet wurde, war ein bedeutendes Geschenk des Bistums Basel. Diese großzügige Spende ermöglichte die ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Das Dikasterium für die Evangelisierung, genauer die Abteilung für Grundfragen der Evangelisierung in der Welt, hat angesichts der aktuellen Umstände über eine Änderung des Programms für zwei zentrale Ereignisse im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 informiert.

Ursprünglich war das Jubiläum der Arbeiter für den Zeitraum vom 1. bis 4. Mai 2025 geplant, während das Jubiläum der Unternehmer auf den 4. und 5. Mai 2025 fallen sollte. Beide Feiern sollten besondere Momente der Begegnung, des Gebets und des Austauschs bieten.

„Angesichts der aktuellen Umstände“ – so heißt es in der offiziellen Mitteilung – werden diese Programmpunkte jedoch angepasst. Anstelle der geplanten Versammlungen und Veranstaltungen werden für die Pilger, die in diesen Tagen nach Rom kommen, ausschließlich der Jubiläumsritus der Wallfahrt und der Durchgang durch die Heiligen Pforten vorgesehen.

„Dies ist ein privilegierter Moment der Hoffnung und des Glaubens“, betont das Dikasterium. Die spirituelle Dimension des Jubiläums stehe dabei im Vordergrund: der persönliche Akt der Pilgerfahrt, das Sakrament der Versöhnung und die symbolische Geste des Durchschreitens der Heiligen Pforten – insbesondere im Petersdom und in den weiteren päpstlichen Basiliken.

(vatican news)