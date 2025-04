Vatikan: 4.000 Medienleute wollen berichten

Das öffentliche Interesse an der Sedisvakanz, der Zeit ohne Papst, ist groß: Bisher haben sich im Vatikan etwa 4.000 Medienleute akkreditiert, um in den kommenden Tagen und Wochen aus Rom zu berichten, etwa 2.200 haben ihre Lizenz bereits erhalten. Das hat der Pressesaal am Mittwochabend bekannt gegeben. Er informierte außerdem über das zweite Treffen der Kardinäle.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Tausende begleiten Überführung des Papstes in den Petersdom Mit einer feierlichen Zeremonie sind die sterblichen Überreste von Papst Franziskus an diesem Mittwochmorgen in den Petersdom überführt worden, wo die Gläubigen sich ab sofort von ...

Bei der Generalkongregation der Kardinäle an diesem Nachmittag gegen 17.00 Uhr in der Synodenhalle waren demnach 103 Kardinäle anwesend. Sie genehmigten das Programm der neuntägigen Trauerzeit, der sogenannten Novendiali, die mit dem Tag der Beerdigung am Samstag einsetzt. Die Versammlung begann mit einem Fürbittgebet für den verstorbenen Papst und dauerte etwa eineinhalb Stunden, die neu eingetroffenen Kardinäle legten den vorgesehenen Eid ab und einigten sich darauf, am Donnerstag um 9 Uhr zu ihrer nächsten Versammlung zusammenzutreten.

Überdies gab der Vatikan bekannt, dass zwischen 11 und 19:30 Uhr an diesem Mittwoch fast 20.000 Menschen der sterblichen Hülle von Papst Franziskus im Petersdom die Ehre erwiesen haben. Noch bis Freitagabend 19 Uhr können Gläubige zu diesem Zweck die Basilika ansteuern, die zu diesem Zweck am Mittwoch und Donnerstag bis mindestens 24 Uhr geöffnet bleibt.

Am Mittwochvormittag hatten die Kardinäle an der Prozession zur Überführung des Papstes in den Petersdom teilgenommen. Die erste Generalkongregation, bei der bereits einige wichtige Entscheidungen getroffen wurden, fand am Dienstagvormittag statt, rund 60 Kardinäle waren anwesend.

Wie in der Apostolischen Konstitution Universi Dominici Gregis von Papst Johannes Paul II. (1996) bestimmt, ist die Generalkongregation der Kardinäle dafür zuständig, während einer Sedisvakanz wichtige Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört auch das Datum für die Überführung des päpstlichen Sarges in den Petersdom und für die Exequienmesse, sowie weitere Entscheidungen und Aufgaben.

(vatican news – cs/gs)