Pilger am Sarg des Papstes: Beeindruckt und dankbar

Zehntausende Menschen aus aller Welt verabschieden sich in diesen Stunden von Papst Franziskus. Seit Mittwoch, 11 Uhr, ist der Petersdom geöffnet, und vor allem in der Nacht standen Männer und Frauen teils mehr als sechs Stunden, um den Leichnam des verstorbenen Papstes zu sehen. Knapp 50.000 Menschen waren es bis Donnerstagvormittag.

Lesen Sie auch 22/04/2025 Bei uns: Sterbebildchen zum Gedenken an Franziskus „Bete für mich“: Das pflegte Franziskus Besuchern mit auf den Weg zu geben. Radio Vatikan erinnert mit einem Totenbildchen an den verstorbenen Papst.

Birgit Pottler hat einige deutschsprachige Pilger gesprochen, die am frühen Morgen in den Petersdom kamen. Dankbar und beeindruckt waren sie: beeindruckt von der ruhigen Atmosphäre trotz so vieler Menschen, und dankbar für diese Möglichkeit. „Ein Erlebnis, das wir alle nicht so schnell vergessen werden.“

Stimmen von deutschen Pilgern, die Papst Franziskus die letzte Ehre erwiesen haben - Radio Vatikan

(vatican news – bp)