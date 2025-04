Kardinäle danken Stadt Rom

Kardinal Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, hat sich beim Bürgermeister Roms, Roberto Gualtieri, bedankt. Die Stadt und die Gläubigen seien Papst Franziskus nicht nur während seiner Krankheit nahe gewesen. Explizit dankt das Kardinalskollegium für die gute Organisation der Stadt Rom im Zusammenhang mit der Begräbnisfeier am Wochenende.

In dem Schreiben vom 28. April, das die Stadt Rom im Internet veröffentlichte, dankt Kardinal Re im Namen aller Kardinäle „der kapitolinischen Verwaltung, den Unternehmen und öffentlichen und privaten Organisationen, den Freiwilligen und den Bürgern, die auf verschiedene Weise zu einem so außergewöhnlichen Ereignis beigetragen haben“ und bittet den Bürgermeister, den Dank an die „gesamte Stadtgemeinschaft“ weiterzugeben.

(stadt rom - sst)