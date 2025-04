Traditionell erfolgt die Vereidigung der Schweizergardisten am 6. Mai (Archivbild) (Vatican Media)

Schweizergarde verschiebt Vereidigung auf Herbst

Die Päpstliche Schweizergarde hat nach dem Tod von Papst Franziskus am 21.4. die Verschiebung ihrer Vereidigungszeremonie, die traditionell am 6. Mai stattfindet, bekanntgegeben. Die Zeremonie werde auf einen noch festzulegenden Termin im Herbst 2025 verschoben. Das neue Datum werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es in einer Pressemitteilung der Garde vom Ostermontagabend.