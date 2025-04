Sarg von Papst Franziskus wird Freitagabend geschlossen

Am Vorabend der Beerdigung von Papst Franziskus findet am Freitag um 20 Uhr im Petersdom der Ritus der Sargschließung statt. Das teilte der päpstliche Zeremonienmeister Erzbischof Diego Ravelli im Auftrag des Kardinalskollegiums an diesem Mittwoch mit.

Bis Freitag 19 Uhr können Gläubige von dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam des verstorbenen Papstes Abschied nehmen, der an diesem Mittwoch in einer feierlichen Prozession von der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta überstellt wurde. Danach beginnt um 20 Uhr im ansonsten leeren Petersdom der Ritus der Sargschließung. Leiten wird die Zeremonie der Kardinalkämmerer der Römischen Kirche, Kevin Joseph Farrell. Er ist überdies am Samstag nach dem Requiem auf dem Petersplatz auch für die Überführung des Sarges in die Basilika Santa Maria Maggiore zuständig, wo Franziskus begraben wird.

Nur wenige Anwesende

Zum Ritus der Sargschließung am Freitag sind ausdrücklich sieben weitere Kardinäle eingeladen: Kardinal Giovanni Battista Re als Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Roger Michael Mahony aus der Ordnung der Kardinalpriester, Kardinal Dominique Mamberti, der Ranghöchste aus der Ordnung der Kardinaldiakone, Kardinal Mauro Gambetti als Erzpriester der päpstlichen Petersbasilika, der ehemalige Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Kardinal Baldassare Reina, Generalvikar für die Diözese Rom sowie Kardinal Konrad Krajewski, der päpstliche Almosenpfleger und Präfekt des Dikasteriums für den Dienst der Nächstenliebe, der als einer der wenigen Kurienleiter nach einem Papsttod im Amt bleibt.

Dazu kommen die Erzbischöfe Edgar Peña Parra, Substitut des Staatssekretariats, sowie Vizekämmerer Ilson de Jesus Montanari, der zugleich Sekretär des Kardinalskollegiums und Sekretär der vatikanischen Bischofsbehörde ist. Auch der Regent des Päpstlichen Hauses Leonardo Sapienza wird am Ritus der Sargschließung und an der Überführung in die Marienbasilika teilnehmen.

Im Petersdom dabei sind auch die Beichtväter der Kirche, die Sekretäre des verstorbenen Papstes und andere Personen, die Zeremonienmeister Ravelli zulässt.



Grablege im kleinen Kreis

Ähnlich ist die Liste der Personen, die laut offizieller Einladung durch das Amt für Päpstliche Zeremonien bei der Grablege des verstorbenen Papstes in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore dabei sein werden. Lediglich anstelle des Erzpriesters des Petersdoms, Kardinal Gambetti, kommen die Kardinäle Stanisław Ryłko und Rolandas Makrickas als Erzpriester und Erzpriester-Koadjutor für Santa Maria Maggiore zum Zug. Ebenso werden statt der Beichtväter und der Kanoniker des Petersdoms jene von Santa Maria Maggiore bei der Beerdigung anwesend sein. Die übrigen Anwesenden sind dieselben wie jene beim Ritus der Sargschließung.

Abschied für die Gläubigen bis Freitag möglich

Um möglichst vielen Menschen eine Verabschiedung von Franziskus zu ermöglichen, hat der Petersdom vor der Sargschließung verlängerte Öffnungszeiten: an diesem Mittwoch bis 24 Uhr, Donnerstag 7-24 Uhr sowie Freitag normal von 7-19 Uhr.

(vatican news – gs)