Petersdom

Russischer Metropolit Antonij nimmt an Papst-Begräbnis teil

Für die russisch-orthodoxe Kirche nimmt der Leiter ihres Außenamtes, Metropolit Antonij, an der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus am Samstag teil. Er traf bereits in Rom ein und sprach am Donnerstagabend mit dem russischen Vatikanbotschafter Iwan Soltanowski.

Das teilte Antonijs Büro in Moskau laut Katholischer Nachrichten-Agentur mit. Der russische Geistliche war im Januar 2023 auch bei der Begräbnismesse für Benedikt XVI. (2005-2013) gewesen.



Die Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirche hatten sich angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine verschlechtert. Franziskus hatte den Moskauer Patriarchen Kyrill I. in einem Videotelefonat im März 2022 gewarnt, er müsse aufpassen, nicht zum „Staatskleriker" und „Ministranten" des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu werden. Die Beziehungen zum Vatikan seien „praktisch eingefroren", hatte Antonij im Oktober 2022 gesagt. Franziskus empfing den russisch-orthodoxen Metropoliten anschließend jedoch mehrfach im Vatikan, zuletzt im Juli 2024. „Wunden heilen" Kyrill I. hob in seinem Beileidsschreiben zum Tod von Franziskus sein Treffen mit ihm auf Kuba 2016 hervor. Diese erste Begegnung eines russischen Patriarchen mit einem Papst überhaupt habe den Wunsch der beiden Kirchen gezeigt, Wunden aus lang und nicht lang vergangenen Konflikten zu heilen. Er halte Franziskus in bester Erinnerung, sowohl was seine Haltung gegenüber Russland als auch gegenüber der russischen Kirche betreffe, so Kyrill. (vatican news – gs)